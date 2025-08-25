ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 25 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — час невизначеності, Овнам — нові можливості

25 серпня — день, коли ясність і дружнє підсилення дадуть розуміння напрямку, а нові можливості ляжуть у вашу долоню.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман містить 36 карт із конкретними, практичними значеннями. Вони відображають поточні енергетичні потоки днів. У прогнозі на 25 серпня — символи, які підкажуть, де шукати прозорість, а де — відкривати нову фазу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Ключ
    Сьогодні знайдете рішення, може відкритися можливість, над якою давно думали.

  • Телець — Серце
    День для душевного тепла, взаємності і щирості у стосунках.

  • Близнята — Лист
    Новини чи документи важливі — не пропустіть інформаційні знаки навколо себе.

  • Рак — Гора
    Можливі перешкоди — але саме вони допоможуть вам стати сильнішими.

  • Лев — Сонце
    Енергія, позитив, ясність — використайте момент, щоб заявити про себе.

  • Діва — Хмари
    Може бути невизначення — краще відкладіть важливі рішення, поки не з’ясується суть.

  • Терези — Каблучка
    Партнерство, угоди або обіцянки — саме час закріпити домовленості.

  • Скорпіон — Миша
    Дрібні неприємності можуть відволікати — зосередьтеся на дрібницях, щоб не втратити головного.

  • Стрілець — Корабель
    Прагнення руху, зміни, подорожі або ідеї, які переходять у дію.

  • Козоріг — Ведмідь
    Сила, авторитет, підтримка — чудовий день для заяви про себе або закріплення позицій.

  • Водолій — Сад
    Спілкування, мережі, суспільна активність — ваш соціальний потенціал на висоті.

  • Риби — Букет
    Приємні несподіванки, компліменти, теплі моменти — день для радості й вдячності.

25 серпня 2025 року пропонує мікс ясності та нових стартів. Хтось отримає інформацію, що відкриє двері, інші — знайдуть підтримку або стабільність. Слухайте себе — і дійте з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир'я в Україні може настати вже цього літа.

