Оракул Ленорман на 25 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — час невизначеності, Овнам — нові можливості
25 серпня — день, коли ясність і дружнє підсилення дадуть розуміння напрямку, а нові можливості ляжуть у вашу долоню.
Колода Ленорман містить 36 карт із конкретними, практичними значеннями. Вони відображають поточні енергетичні потоки днів. У прогнозі на 25 серпня — символи, які підкажуть, де шукати прозорість, а де — відкривати нову фазу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Ключ
Сьогодні знайдете рішення, може відкритися можливість, над якою давно думали.
Телець — Серце
День для душевного тепла, взаємності і щирості у стосунках.
Близнята — Лист
Новини чи документи важливі — не пропустіть інформаційні знаки навколо себе.
Рак — Гора
Можливі перешкоди — але саме вони допоможуть вам стати сильнішими.
Лев — Сонце
Енергія, позитив, ясність — використайте момент, щоб заявити про себе.
Діва — Хмари
Може бути невизначення — краще відкладіть важливі рішення, поки не з’ясується суть.
Терези — Каблучка
Партнерство, угоди або обіцянки — саме час закріпити домовленості.
Скорпіон — Миша
Дрібні неприємності можуть відволікати — зосередьтеся на дрібницях, щоб не втратити головного.
Стрілець — Корабель
Прагнення руху, зміни, подорожі або ідеї, які переходять у дію.
Козоріг — Ведмідь
Сила, авторитет, підтримка — чудовий день для заяви про себе або закріплення позицій.
Водолій — Сад
Спілкування, мережі, суспільна активність — ваш соціальний потенціал на висоті.
Риби — Букет
Приємні несподіванки, компліменти, теплі моменти — день для радості й вдячності.
25 серпня 2025 року пропонує мікс ясності та нових стартів. Хтось отримає інформацію, що відкриє двері, інші — знайдуть підтримку або стабільність. Слухайте себе — і дійте з відкритим серцем.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
