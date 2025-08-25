Оракул Ленорман на 25 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — час невизначеності, Овнам — нові можливості

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Колода Ленорман містить 36 карт із конкретними, практичними значеннями. Вони відображають поточні енергетичні потоки днів. У прогнозі на 25 серпня — символи, які підкажуть, де шукати прозорість, а де — відкривати нову фазу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Сьогодні знайдете рішення, може відкритися можливість, над якою давно думали.

Телець — Серце

День для душевного тепла, взаємності і щирості у стосунках.

Близнята — Лист

Новини чи документи важливі — не пропустіть інформаційні знаки навколо себе.

Рак — Гора

Можливі перешкоди — але саме вони допоможуть вам стати сильнішими.

Лев — Сонце

Енергія, позитив, ясність — використайте момент, щоб заявити про себе.

Діва — Хмари

Може бути невизначення — краще відкладіть важливі рішення, поки не з’ясується суть.

Терези — Каблучка

Партнерство, угоди або обіцянки — саме час закріпити домовленості.

Скорпіон — Миша

Дрібні неприємності можуть відволікати — зосередьтеся на дрібницях, щоб не втратити головного.

Стрілець — Корабель

Прагнення руху, зміни, подорожі або ідеї, які переходять у дію.

Козоріг — Ведмідь

Сила, авторитет, підтримка — чудовий день для заяви про себе або закріплення позицій.

Водолій — Сад

Спілкування, мережі, суспільна активність — ваш соціальний потенціал на висоті.

Риби — Букет

Приємні несподіванки, компліменти, теплі моменти — день для радості й вдячності.

25 серпня 2025 року пропонує мікс ясності та нових стартів. Хтось отримає інформацію, що відкриє двері, інші — знайдуть підтримку або стабільність. Слухайте себе — і дійте з відкритим серцем.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.