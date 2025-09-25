Оракул Ленорман на 25 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Козорогам — зміни, Левам — удача

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — це 36 карт-символів, що показують життєві обставини у простих і зрозумілих образах. Він допомагає знаходити рішення та орієнтири у щоденних ситуаціях. Прогноз на 25 вересня 2025 року відкриває, які теми будуть головними для різних знаків зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

День ясності й успіху. Ви зможете проявити себе з найкращого боку.

Телець — Букет

Приємні сюрпризи й вдячність зроблять цей день теплим.

Близнята — Лист

Важливі новини чи документ вплинуть на ваші справи.

Рак — Книга

Нові знання або розкриття інформації допоможуть у майбутньому.

Лев — Конюшина

Несподівана удача підніме настрій і відкриє шанс для перемоги.

Діва — Серце

Гармонія і любов стануть головною темою дня.

Терези — Перехрестя

Вам доведеться зробити вибір. Важливо прислухатися до себе.

Скорпіон — Собака

Підтримка друзів чи партнерів допоможе рухатися вперед.

Стрілець — Зірки

Натхнення й великі цілі дадуть нову енергію.

Козоріг — Лелека

Час для змін і оновлень. Ви розпочнете новий етап.

Водолій — Дім

Родина й стабільність будуть у центрі вашої уваги.

Риби — Якір

Внутрішня впевненість і сталість допоможуть закріпити результати.

25 вересня 2025 року Козороги відчують зміни й новий етап, а Леви отримають удачу. Для інших знаків день обіцяє стабільність, новини, натхнення та теплі емоції.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.