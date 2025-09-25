ТСН у соціальних мережах

Астрологія
78
2 хв

Оракул Ленорман на 25 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Козорогам — зміни, Левам — удача

25 вересня може стати днем нових початків і несподіваних шансів. Для одних знаків це буде момент змін, для інших — час відчути підтримку долі.

Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це 36 карт-символів, що показують життєві обставини у простих і зрозумілих образах. Він допомагає знаходити рішення та орієнтири у щоденних ситуаціях. Прогноз на 25 вересня 2025 року відкриває, які теми будуть головними для різних знаків зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Сонце
    День ясності й успіху. Ви зможете проявити себе з найкращого боку.

  • Телець — Букет
    Приємні сюрпризи й вдячність зроблять цей день теплим.

  • Близнята — Лист
    Важливі новини чи документ вплинуть на ваші справи.

  • Рак — Книга
    Нові знання або розкриття інформації допоможуть у майбутньому.

  • Лев — Конюшина
    Несподівана удача підніме настрій і відкриє шанс для перемоги.

  • Діва — Серце
    Гармонія і любов стануть головною темою дня.

  • Терези — Перехрестя
    Вам доведеться зробити вибір. Важливо прислухатися до себе.

  • Скорпіон — Собака
    Підтримка друзів чи партнерів допоможе рухатися вперед.

  • Стрілець — Зірки
    Натхнення й великі цілі дадуть нову енергію.

  • Козоріг — Лелека
    Час для змін і оновлень. Ви розпочнете новий етап.

  • Водолій — Дім
    Родина й стабільність будуть у центрі вашої уваги.

  • Риби — Якір
    Внутрішня впевненість і сталість допоможуть закріпити результати.

25 вересня 2025 року Козороги відчують зміни й новий етап, а Леви отримають удачу. Для інших знаків день обіцяє стабільність, новини, натхнення та теплі емоції.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

