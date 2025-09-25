- Дата публікації
Оракул Ленорман на 25 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Козорогам — зміни, Левам — удача
25 вересня може стати днем нових початків і несподіваних шансів. Для одних знаків це буде момент змін, для інших — час відчути підтримку долі.
Оракул Ленорман — це 36 карт-символів, що показують життєві обставини у простих і зрозумілих образах. Він допомагає знаходити рішення та орієнтири у щоденних ситуаціях. Прогноз на 25 вересня 2025 року відкриває, які теми будуть головними для різних знаків зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Сонце
День ясності й успіху. Ви зможете проявити себе з найкращого боку.
Телець — Букет
Приємні сюрпризи й вдячність зроблять цей день теплим.
Близнята — Лист
Важливі новини чи документ вплинуть на ваші справи.
Рак — Книга
Нові знання або розкриття інформації допоможуть у майбутньому.
Лев — Конюшина
Несподівана удача підніме настрій і відкриє шанс для перемоги.
Діва — Серце
Гармонія і любов стануть головною темою дня.
Терези — Перехрестя
Вам доведеться зробити вибір. Важливо прислухатися до себе.
Скорпіон — Собака
Підтримка друзів чи партнерів допоможе рухатися вперед.
Стрілець — Зірки
Натхнення й великі цілі дадуть нову енергію.
Козоріг — Лелека
Час для змін і оновлень. Ви розпочнете новий етап.
Водолій — Дім
Родина й стабільність будуть у центрі вашої уваги.
Риби — Якір
Внутрішня впевненість і сталість допоможуть закріпити результати.
25 вересня 2025 року Козороги відчують зміни й новий етап, а Леви отримають удачу. Для інших знаків день обіцяє стабільність, новини, натхнення та теплі емоції.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
