Астрологія
164
2 хв

Оракул Ленорман на 25 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — новини, Козорогам — стабільність

25 жовтня — день ясних сигналів, обміну інформацією та відновлення внутрішньої опори. Для одних знаків на перший план вийде спілкування, для інших — потреба в спокої та впевненості.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показує енергію поточного дня через символічні карти. Вони не диктують події, а допомагають бачити напрям руху: де розмова допоможе розв'язувати питання, а де краще діяти через стабільність і витримку. Прогноз на 25 жовтня 2025 року окреслює головні тенденції для кожного знака зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лист
    День повідомлень, домовленостей та активної комунікації. Пообіцяне може нарешті зрушити з місця.

  • Телець — Серце
    Емоції та турбота виходять на перший план. Можлива приємна увага або підтримка.

  • Близнята — Букет
    Радість, легкість і вдячність. День має м’яку, доброзичливу енергію.

  • Рак — Конюшина
    Маленька удача або випадковий приємний збіг обставин.

  • Лев — Корабель
    Відкриваються нові перспективи. Або символічний рух уперед, або реальна поїздка.

  • Діва — Ключ
    Знайдете рішення або отримаєте доступ до нової можливості.

  • Терези — Дім
    Потреба в стабільності й емоційному укоріненні. Добре займатися особистими справами.

  • Скорпіон — Перехрестя
    Перед вами — вибір. Не поспішайте, перш ніж визначитися із напрямком.

  • Стрілець — Сонце
    Ясність, енергія й упевненість. Сприятливий день для дій.

  • Козоріг — Якір
    Стабільність і точка опори. Важливо залишатися в ресурсі й не поспішати.

  • Водолій — Зірки
    Натхнення, мрії та бачення майбутнього. Час формувати далекі плани.

  • Риби — Собака
    Лояльність і підтримка. Надійна людина поруч допоможе утримати рівновагу.

25 жовтня 2025 року Овни отримають важливі новини чи документи, а Козороги — відчуття стабільності та внутрішньої опори. Інші знаки проживуть день у гармонії, натхненні чи невеликій, але дуже вчасній удачі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

