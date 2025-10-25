- Дата публікації
-
Астрологія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 164
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 25 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — новини, Козорогам — стабільність
25 жовтня — день ясних сигналів, обміну інформацією та відновлення внутрішньої опори. Для одних знаків на перший план вийде спілкування, для інших — потреба в спокої та впевненості.
Оракул Ленорман показує енергію поточного дня через символічні карти. Вони не диктують події, а допомагають бачити напрям руху: де розмова допоможе розв'язувати питання, а де краще діяти через стабільність і витримку. Прогноз на 25 жовтня 2025 року окреслює головні тенденції для кожного знака зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лист
День повідомлень, домовленостей та активної комунікації. Пообіцяне може нарешті зрушити з місця.
Телець — Серце
Емоції та турбота виходять на перший план. Можлива приємна увага або підтримка.
Близнята — Букет
Радість, легкість і вдячність. День має м’яку, доброзичливу енергію.
Рак — Конюшина
Маленька удача або випадковий приємний збіг обставин.
Лев — Корабель
Відкриваються нові перспективи. Або символічний рух уперед, або реальна поїздка.
Діва — Ключ
Знайдете рішення або отримаєте доступ до нової можливості.
Терези — Дім
Потреба в стабільності й емоційному укоріненні. Добре займатися особистими справами.
Скорпіон — Перехрестя
Перед вами — вибір. Не поспішайте, перш ніж визначитися із напрямком.
Стрілець — Сонце
Ясність, енергія й упевненість. Сприятливий день для дій.
Козоріг — Якір
Стабільність і точка опори. Важливо залишатися в ресурсі й не поспішати.
Водолій — Зірки
Натхнення, мрії та бачення майбутнього. Час формувати далекі плани.
Риби — Собака
Лояльність і підтримка. Надійна людина поруч допоможе утримати рівновагу.
25 жовтня 2025 року Овни отримають важливі новини чи документи, а Козороги — відчуття стабільності та внутрішньої опори. Інші знаки проживуть день у гармонії, натхненні чи невеликій, але дуже вчасній удачі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
