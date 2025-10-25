Оракул Ленорман на 25 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — новини, Козорогам — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показує енергію поточного дня через символічні карти. Вони не диктують події, а допомагають бачити напрям руху: де розмова допоможе розв'язувати питання, а де краще діяти через стабільність і витримку. Прогноз на 25 жовтня 2025 року окреслює головні тенденції для кожного знака зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лист

День повідомлень, домовленостей та активної комунікації. Пообіцяне може нарешті зрушити з місця.

Телець — Серце

Емоції та турбота виходять на перший план. Можлива приємна увага або підтримка.

Близнята — Букет

Радість, легкість і вдячність. День має м’яку, доброзичливу енергію.

Рак — Конюшина

Маленька удача або випадковий приємний збіг обставин.

Лев — Корабель

Відкриваються нові перспективи. Або символічний рух уперед, або реальна поїздка.

Діва — Ключ

Знайдете рішення або отримаєте доступ до нової можливості.

Терези — Дім

Потреба в стабільності й емоційному укоріненні. Добре займатися особистими справами.

Скорпіон — Перехрестя

Перед вами — вибір. Не поспішайте, перш ніж визначитися із напрямком.

Стрілець — Сонце

Ясність, енергія й упевненість. Сприятливий день для дій.

Козоріг — Якір

Стабільність і точка опори. Важливо залишатися в ресурсі й не поспішати.

Водолій — Зірки

Натхнення, мрії та бачення майбутнього. Час формувати далекі плани.

Риби — Собака

Лояльність і підтримка. Надійна людина поруч допоможе утримати рівновагу.

25 жовтня 2025 року Овни отримають важливі новини чи документи, а Козороги — відчуття стабільності та внутрішньої опори. Інші знаки проживуть день у гармонії, натхненні чи невеликій, але дуже вчасній удачі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

