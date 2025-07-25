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- Астрологія
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Оракул Ленорман на 26 липня 2025 року: Левам — можливість проявити себе, а Рибам — глибоке внутрішнє оновлення
Карта Ленорман на 26 липня відкриває нові теми: день може подарувати визнання, важливі відкриття або потребу змінити напрям.
Система карт Ленорман — це дзеркало щоденних процесів і підказок долі. Кожна карта допомагає зорієнтуватися: куди рухатися, кому довіряти, що відпустити. Прогноз на 26 липня 2025 року розкриває нові енергетичні впливи дня — від зростання до завершення. Для кожного знака — своя унікальна карта.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за картами Ленорман на 26 липня 2025 року
Овен — “Зірки”
Надія, бачення, ідеї.
Ваші мрії сьогодні особливо потужні. Думайте масштабно. Час будувати плани і довіряти внутрішньому світлу.
Телець — “Якір”
Стабільність, безпека, витримка.
День вимагає заземлення та відповідальності. Добре зосередитися на практичних питаннях — і не поспішати.
Близнята — “Ключ”
Вирішення, шанс, відкриття.
Ваша інтуїція сьогодні чітко вкаже напрямок. У вас з’явиться відповідь або можливість, яку не варто проґавити.
Рак — “Хмари”
Сумніви, непевність, змінність.
Не поспішайте з висновками — ситуація ще може прояснитись. Варто діяти обережно, не покладаючись на перше враження.
Лев — “Сонце”
Успіх, визнання, ясність.
Це ваш день — ви в центрі уваги. Час для досягнень, прояву, лідерства. Діліться енергією — вона повернеться сторицею.
Діва — “Місяць”
Інтуїція, репутація, емоції.
Сьогодні ви вразливі, але й надзвичайно чутливі. Вдалий день для творчості, натхнення, публічності.
Терези — “Будинок”
Комфорт, коріння, захищеність.
Займіться домашніми справами або справами сім’ї. Ви отримаєте силу з рідного простору. Час зміцнювати основи.
Скорпіон — “Мотузка”
Напруга, зациклення, втома.
День, коли щось "тисне". Варто розірвати шаблон чи звичне коло — інакше накопичиться ще більше втоми.
Стрілець — “Вежа”
Самостійність, стратегія, дистанція.
Варто мислити глобально, зберігаючи незалежність. Час будувати плани, не втручаючись в дрібниці.
Козоріг — “Коса”
Очищення, раптовість, рішення.
День потребує рішучості. Будьте готові відрізати зайве або зробити чіткий крок назустріч змінам.
Водолій — “Сад”
Комунікація, публічність, відкритість.
Час вийти "в люди", відкрити нові зв’язки. День сприятливий для знайомств, обміну ідей і заходів.
Риби — “Гроб”
Завершення, трансформація, переродження.
Цей день може принести глибинне розуміння того, що час щось завершити. Не бійтеся змін — за ними починається оновлення.
Карта дня для всіх — “Лелека”
Період внутрішніх і зовнішніх змін. Приймайте рух і не тримайтеся за старе — простір вже відкривається.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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