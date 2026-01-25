- Дата публікації
Оракул Ленорман на 26 січня – 1 лютого 2026 року для всіх знаків зодіаку: Левам — приємні новини, Козорогам — стабільний результат
Тиждень із 26 січня до 1 лютого 2026 року принесе активні новини, важливі домовленості та ситуації, у яких доведеться швидко приймати рішення. Карти Оракула Ленорман радять не розпорошуватися, уважно ставитися до деталей і робити ставку на практичні кроки, які дадуть відчутний результат.
Оракул Ленорман допомагає побачити ключові тенденції тижня та підказує, де варто діяти сміливіше, а де — зберігати дистанцію. У період 26 січня – 1 лютого важливо контролювати інформаційний потік, не піддаватися емоціям і тримати фокус на головному. Для багатьох знаків зодіаку тиждень буде продуктивним: він підходить для завершення справ, фінансових рішень і запуску нових планів.
Прогноз на тиждень для всіх знаків зодіаку
Овен — Вершник
Тиждень принесе рух і новини. Можливі швидкі зміни в планах, активні контакти та рішення, які треба приймати без затягування.
Телець — Риби
Фінансові питання та ресурси стануть головною темою. Тиждень сприятливий для вигідних покупок, планування бюджету й корисних домовленостей.
Близнята — Лист
Повідомлення, документи та важливі розмови. Тиждень добре підходить для переговорів, уточнення деталей і оформлення домовленостей.
Рак — Дім
Потреба в стабільності й комфорті. Добрий період для домашніх справ, турботи про себе та відновлення сил.
Лев — Лист
Приємні новини або важливе повідомлення. Тиждень може принести цікаву пропозицію чи результат, на який ви чекали.
Діва — Книга
Не все одразу стане зрозумілим. Варто зібрати більше інформації та діяти обережно, особливо в робочих питаннях.
Терези — Сад
Спілкування, зустрічі й корисні контакти. Тиждень сприятливий для домовленостей, обговорень і виходу «в люди».
Скорпіон — Лисиця
Пильність і перевірка фактів. Не варто довіряти словам без підтверджень, особливо в фінансових або робочих темах.
Стрілець — Корабель
Плани на майбутнє та нові напрямки. Тиждень підходить для стратегічного мислення, пошуку варіантів і підготовки до змін.
Козоріг — Якір
Стабільність і витримка. Ви зможете закріпити результат, зібратися й довести важливу справу до кінця.
Водолій — Зірки
Натхнення та нові ідеї. Тиждень добре підходить для планування, навчання й роботи на перспективу.
Риби — Серце
Теплі емоції та підтримка. Гарний період для близьких стосунків, щирих розмов і відновлення внутрішнього ресурсу.
26 січня – 1 лютого 2026 року буде тижнем новин, домовленостей і практичних рішень. Леви можуть отримати приємне повідомлення, а Козороги — стабільний результат у справах. Загалом період сприятливий для завершення важливого, фінансових кроків і планування наступних дій.
