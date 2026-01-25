Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає побачити ключові тенденції тижня та підказує, де варто діяти сміливіше, а де — зберігати дистанцію. У період 26 січня – 1 лютого важливо контролювати інформаційний потік, не піддаватися емоціям і тримати фокус на головному. Для багатьох знаків зодіаку тиждень буде продуктивним: він підходить для завершення справ, фінансових рішень і запуску нових планів.

Прогноз на тиждень для всіх знаків зодіаку

Овен — Вершник

Тиждень принесе рух і новини. Можливі швидкі зміни в планах, активні контакти та рішення, які треба приймати без затягування.

Телець — Риби

Фінансові питання та ресурси стануть головною темою. Тиждень сприятливий для вигідних покупок, планування бюджету й корисних домовленостей.

Близнята — Лист

Повідомлення, документи та важливі розмови. Тиждень добре підходить для переговорів, уточнення деталей і оформлення домовленостей.

Рак — Дім

Потреба в стабільності й комфорті. Добрий період для домашніх справ, турботи про себе та відновлення сил.

Лев — Лист

Приємні новини або важливе повідомлення. Тиждень може принести цікаву пропозицію чи результат, на який ви чекали.

Діва — Книга

Не все одразу стане зрозумілим. Варто зібрати більше інформації та діяти обережно, особливо в робочих питаннях.

Терези — Сад

Спілкування, зустрічі й корисні контакти. Тиждень сприятливий для домовленостей, обговорень і виходу «в люди».

Скорпіон — Лисиця

Пильність і перевірка фактів. Не варто довіряти словам без підтверджень, особливо в фінансових або робочих темах.

Стрілець — Корабель

Плани на майбутнє та нові напрямки. Тиждень підходить для стратегічного мислення, пошуку варіантів і підготовки до змін.

Козоріг — Якір

Стабільність і витримка. Ви зможете закріпити результат, зібратися й довести важливу справу до кінця.

Водолій — Зірки

Натхнення та нові ідеї. Тиждень добре підходить для планування, навчання й роботи на перспективу.

Риби — Серце

Теплі емоції та підтримка. Гарний період для близьких стосунків, щирих розмов і відновлення внутрішнього ресурсу.

26 січня – 1 лютого 2026 року буде тижнем новин, домовленостей і практичних рішень. Леви можуть отримати приємне повідомлення, а Козороги — стабільний результат у справах. Загалом період сприятливий для завершення важливого, фінансових кроків і планування наступних дій.

