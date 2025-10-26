Оракул Ленорман на 26 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — підтримка, Рибам — нові шанси

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман працює як енергетичне дзеркало дня: він показує, де з’являється ресурс, кого або що варто помітити, і який напрям принесе найкращий результат. Прогноз на 26 жовтня 2025 року допоможе прожити день усвідомлено й без зайвого напруження.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Букет

День вдячності, легких радощів і приємних зустрічей. Енергія — м’яка і доброзичлива.

Телець — Дім

Стабільність та внутрішній комфорт. Добре зосередитись на просторі, сім’ї або домашніх справах.

Близнята — Лист

Новини або важлива інформація сформують подальший план дій.

Рак — Серце

День гармонії та тепла. Прислухайтесь до почуттів — вони підкажуть правильний напрям.

Лев — Собака

Підтримка, вірність і союзники поруч. Сьогодні на вас справді можна розраховувати — і вам теж допоможуть.

Діва — Ключ

Розв'язання питання, яке раніше здавалося складним. Добрий момент для конкретних рішень.

Терези — Конюшина

Удача проявиться у дрібницях, але вчасно й дуже доречно.

Скорпіон — Перехрестя

Постане вибір, який потрібно приймати не з поспіху, а з внутрішньої ясності.

Стрілець — Місяць

Інтуїція та творчість загострюються. Можливі емоційні відкриття.

Козоріг — Вежа

День структурності й самодисципліни. Варто тримати фокус та працювати послідовно.

Водолій — Зірки

Натхнення і бачення майбутнього. Ідеї сьогодні можуть стати фундаментом на довший час.

Риби — Лелека

Новий шанс, початок змін або оновлення. День символізує рух вперед.

26 жовтня 2025 року Леви отримають підтримку чи союзника, а Риби — новий шанс і початок сприятливих змін. Для інших знаків день пройде під знаком м’якої удачі, інтуїції або гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

