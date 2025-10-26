- Дата публікації
Оракул Ленорман на 26 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — підтримка, Рибам — нові шанси
26 жовтня — день емоційної рівноваги, внутрішніх рішень і несподіваних можливостей. Деякі знаки отримають допомогу у потрібний момент, а інші — побачать шанс, якого раніше не помічали.
Оракул Ленорман працює як енергетичне дзеркало дня: він показує, де з’являється ресурс, кого або що варто помітити, і який напрям принесе найкращий результат. Прогноз на 26 жовтня 2025 року допоможе прожити день усвідомлено й без зайвого напруження.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Букет
День вдячності, легких радощів і приємних зустрічей. Енергія — м’яка і доброзичлива.
Телець — Дім
Стабільність та внутрішній комфорт. Добре зосередитись на просторі, сім’ї або домашніх справах.
Близнята — Лист
Новини або важлива інформація сформують подальший план дій.
Рак — Серце
День гармонії та тепла. Прислухайтесь до почуттів — вони підкажуть правильний напрям.
Лев — Собака
Підтримка, вірність і союзники поруч. Сьогодні на вас справді можна розраховувати — і вам теж допоможуть.
Діва — Ключ
Розв'язання питання, яке раніше здавалося складним. Добрий момент для конкретних рішень.
Терези — Конюшина
Удача проявиться у дрібницях, але вчасно й дуже доречно.
Скорпіон — Перехрестя
Постане вибір, який потрібно приймати не з поспіху, а з внутрішньої ясності.
Стрілець — Місяць
Інтуїція та творчість загострюються. Можливі емоційні відкриття.
Козоріг — Вежа
День структурності й самодисципліни. Варто тримати фокус та працювати послідовно.
Водолій — Зірки
Натхнення і бачення майбутнього. Ідеї сьогодні можуть стати фундаментом на довший час.
Риби — Лелека
Новий шанс, початок змін або оновлення. День символізує рух вперед.
26 жовтня 2025 року Леви отримають підтримку чи союзника, а Риби — новий шанс і початок сприятливих змін. Для інших знаків день пройде під знаком м’якої удачі, інтуїції або гармонії.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
