Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
2 хв

Оракул Ленорман на 26 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — підтримка, Рибам — нові шанси

26 жовтня — день емоційної рівноваги, внутрішніх рішень і несподіваних можливостей. Деякі знаки отримають допомогу у потрібний момент, а інші — побачать шанс, якого раніше не помічали.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман працює як енергетичне дзеркало дня: він показує, де з’являється ресурс, кого або що варто помітити, і який напрям принесе найкращий результат. Прогноз на 26 жовтня 2025 року допоможе прожити день усвідомлено й без зайвого напруження.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Букет
    День вдячності, легких радощів і приємних зустрічей. Енергія — м’яка і доброзичлива.

  • Телець — Дім
    Стабільність та внутрішній комфорт. Добре зосередитись на просторі, сім’ї або домашніх справах.

  • Близнята — Лист
    Новини або важлива інформація сформують подальший план дій.

  • Рак — Серце
    День гармонії та тепла. Прислухайтесь до почуттів — вони підкажуть правильний напрям.

  • Лев — Собака
    Підтримка, вірність і союзники поруч. Сьогодні на вас справді можна розраховувати — і вам теж допоможуть.

  • Діва — Ключ
    Розв'язання питання, яке раніше здавалося складним. Добрий момент для конкретних рішень.

  • Терези — Конюшина
    Удача проявиться у дрібницях, але вчасно й дуже доречно.

  • Скорпіон — Перехрестя
    Постане вибір, який потрібно приймати не з поспіху, а з внутрішньої ясності.

  • Стрілець — Місяць
    Інтуїція та творчість загострюються. Можливі емоційні відкриття.

  • Козоріг — Вежа
    День структурності й самодисципліни. Варто тримати фокус та працювати послідовно.

  • Водолій — Зірки
    Натхнення і бачення майбутнього. Ідеї сьогодні можуть стати фундаментом на довший час.

  • Риби — Лелека
    Новий шанс, початок змін або оновлення. День символізує рух вперед.

26 жовтня 2025 року Леви отримають підтримку чи союзника, а Риби — новий шанс і початок сприятливих змін. Для інших знаків день пройде під знаком м’якої удачі, інтуїції або гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

