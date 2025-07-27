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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
3 хв

Оракул Ленорман на 27 липня 2025 року: прогноз для всіх знаків зодіаку — Стрільцям прорив, Ракам підтримка

Карта Ленорман на 27 липня 2025 року допоможе краще зрозуміти потік дня — чи варто діяти, довіряти, завершувати чи чекати.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система простих, але глибоких символів, яка допомагає бачити важливі теми дня. На 27 липня карти вказують на дію, гнучкість, важливі розмови й можливість оновити стосунки або життєві підходи. Для кожного знака — своя карта і порада.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Ленорман на 27 липня 2025 року

Овен — “Книга”

Таємниця, нове знання, приховане.
День несе вам глибші сенси. Варто досліджувати, вчитись або уважно читати між рядків. Ви отримаєте доступ до інформації, яка відкриє очі.

Телець — “Хрест”

Карма, випробування, важливість.
Сьогодні не уникайте серйозних розмов чи відповідальності. Це день дорослих рішень і завершень із глибоким значенням.

Близнята — “Ведмідь”

Сила, фінанси, авторитет.
Ви маєте можливість впливати. Варто обстоювати власні інтереси або звернутись по пораду до сильного союзника.

Рак — “Собака”

Вірність, підтримка, союз.
Поруч із вами є хтось надійний — дослухайтеся. Це день теплих зв’язків, спільності й турботи.

Лев — “Змія”

Мудрість, спокуса, хитрість.
Варто діяти обережно. Не все таке, яким здається — проявіть аналітичність і не поспішайте відкривати всі карти.

Діва — “Мотузка”

Затягнуті процеси, повторення, виснаження.
Сьогодні щось може повторюватися знову й знову. Погляньте: можливо, варто вийти з циклу? Ви не зобов’язані бути в ньому.

Терези — “Дерево”

Здоров’я, корені, повільне зростання.
День, коли найкраще сповільнитись і відчути себе. Піклуйтесь про тіло, емоції, традиції — це ваша опора.

Скорпіон — “Сад”

Соціальні контакти, відкритість, зв’язки.
Не усамітнюйтесь — у взаємодії сьогодні народжується нове. Вдалі знайомства або важливі бесіди можуть змінити хід подій.

Стрілець — “Ключ”

Прорив, рішення, успішна дія.
Сьогодні — день відповідей. Ви можете знайти вихід із ситуації або можливість, яка відкриє нову перспективу. Дійте.

Козоріг — “Лелека”

Зміни, рух, оновлення.
Ви дозріли для внутрішніх або зовнішніх змін. Не бійтеся вийти за межі — там новий горизонт.

Водолій — “Вежа”

Стратегія, межі, самостійність.
Сьогодні корисно побути наодинці з думками, подивитись на ситуацію зверху. Вдалий день для планування й ухвалення рішень.

Риби — “Лист”

Комунікація, звістка, розмова.
Очікуйте важливого повідомлення. Можлива приємна новина або пропозиція. Слухайте уважно — слова сьогодні мають вагу.

Карта дня для всіх — “Корабель”

Час рухатися вперед. Зміни назріли — не зупиняйте себе через страх. Навіть маленький крок веде до великої подорожі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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