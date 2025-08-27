- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 27 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Тельцям — стабільність, Стрільцям — вибір шляху
27 серпня — день, коли внутрішня опора допоможе рухатися впевнено вперед, а важливі рішення відкриють нові горизонти. Карти Ленорман вказують, які теми стануть головними для кожного знака.
Оракул Ленорман — це система із 36 карт, створена на основі символів, близьких до повсякденного життя. Вона відображає енергії дня і дає практичні поради, як діяти у різних сферах — від кохання і стосунків до роботи та фінансів. Прогноз на 27 серпня 2025 року підкаже, де знайти стабільність, а де — зробити вибір, що визначить подальший шлях.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Ключ
Сьогодні відкриються двері, які раніше здавалися зачиненими. Ви знайдете рішення, що довго шукали.
Телець — Якір
Важливий день для відчуття безпеки та стабільності. Міцні основи допоможуть упевнено рухатися далі.
Близнята — Миші
Невеликі втрати чи клопоти можуть відволікати. Будьте уважними, аби не прогледіти дрібниць.
Рак — Сонце
Радість, енергія та визнання. Вдалий момент для самовираження і прояву лідерства.
Лев — Лелека
Зміни на краще: може бути новий етап у роботі чи особистому житті. Вітає оновлення.
Діва — Букет
Приємні сюрпризи та визнання. День, коли вдячність і позитивні емоції мають значення.
Терези — Лист
Новини або документи стануть ключовими. Зверніть увагу на інформацію, що надійде.
Скорпіон — Серце
Любов, емоційність і гармонія. Варто присвятити день теплим зустрічам чи відвертим розмовам.
Стрілець — Перехрестя
Перед вами постане вибір. Це гарний момент для аналізу варіантів і ухвалення рішень.
Козоріг — Дім
Стабільність і турбота про сім’ю на першому місці. Добрий час для родинних справ.
Водолій — Зірки
Натхнення, ясність і великі плани. День для мрій і постановки амбітних цілей.
Риби — Місяць
Інтуїція і чутливість допоможуть побачити приховане. Сприятливий день для творчості.
27 серпня 2025 року — день стабільності та важливих рішень. Для когось це означатиме нові початки, для інших — зміцнення наявних позицій. Головне — діяти в гармонії зі своїми внутрішніми цінностями.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.