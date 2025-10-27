- Дата публікації
Оракул Ленорман на 27 жовтня – 2 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — оновлення, Козорогам — впевненість
Тиждень із 27 жовтня по 2 листопада 2025 року принесе поступові зміни, емоційну підтримку та можливість зробити важливі кроки вперед. Деякі знаки отримають оновлення в особистих чи робочих питаннях, інші — зміцнять свої позиції та відчують упевненість у виборі.
Оракул Ленорман показує енергетику тижня через символічні карти, які відображають основні процеси — від внутрішньої стабільності до руху вперед. Цей розклад на 27 жовтня – 2 листопада допоможе побачити тенденції періоду й використати його можливості максимально м’яко та ефективно.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Сонце
Тиждень ясності, сили та сприятливих результатів. Ваші зусилля будуть помічені.
Телець — Дім
Стабільність і внутрішній комфорт. Добре завершувати побутові або сімейні питання.
Близнята — Конюшина
Невелика, але приємна удача. Доля підтримає у потрібний момент.
Рак — Лист
Важливі новини, документи або розмова стануть ключовими протягом тижня.
Лев — Лелека
Початок оновлення. Нові обставини або рішення допоможуть зрушити ситуацію з місця.
Діва — Букет
Атмосфера вдячності та підтримки. Приємні події допоможуть розслабитись.
Терези — Серце
Тиждень гармонії, тепла й емоційної рівноваги. Вдалий період для стосунків.
Скорпіон — Перехрестя
Потрібно буде зробити вибір. Варто діяти зважено й без поспіху.
Стрілець — Корабель
Рух уперед. Є шанс розширити можливості, знайти новий напрямок або поїздку.
Козоріг — Якір
Впевненість і стійкість. Ви тримаєте позицію та зміцнюєте результат.
Водолій — Зірки
Натхнення й бачення майбутнього. Ідеї тижня можуть стати фундаментом для нового етапу.
Риби — Місяць
Заглиблення в інтуїцію, творчі процеси або емоційне оновлення.
Леви входять у фазу змін і оновлення, тоді як Козороги — зміцнюють свої досягнення та відчувають впевненість. Інші знаки проживуть тиждень у стані м’якого прогресу, підтримки або емоційної рівноваги.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
