Оракул Ленорман показує енергетику тижня через символічні карти, які відображають основні процеси — від внутрішньої стабільності до руху вперед. Цей розклад на 27 жовтня – 2 листопада допоможе побачити тенденції періоду й використати його можливості максимально м’яко та ефективно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

Тиждень ясності, сили та сприятливих результатів. Ваші зусилля будуть помічені.

Телець — Дім

Стабільність і внутрішній комфорт. Добре завершувати побутові або сімейні питання.

Близнята — Конюшина

Невелика, але приємна удача. Доля підтримає у потрібний момент.

Рак — Лист

Важливі новини, документи або розмова стануть ключовими протягом тижня.

Лев — Лелека

Початок оновлення. Нові обставини або рішення допоможуть зрушити ситуацію з місця.

Діва — Букет

Атмосфера вдячності та підтримки. Приємні події допоможуть розслабитись.

Терези — Серце

Тиждень гармонії, тепла й емоційної рівноваги. Вдалий період для стосунків.

Скорпіон — Перехрестя

Потрібно буде зробити вибір. Варто діяти зважено й без поспіху.

Стрілець — Корабель

Рух уперед. Є шанс розширити можливості, знайти новий напрямок або поїздку.

Козоріг — Якір

Впевненість і стійкість. Ви тримаєте позицію та зміцнюєте результат.

Водолій — Зірки

Натхнення й бачення майбутнього. Ідеї тижня можуть стати фундаментом для нового етапу.

Риби — Місяць

Заглиблення в інтуїцію, творчі процеси або емоційне оновлення.

Леви входять у фазу змін і оновлення, тоді як Козороги — зміцнюють свої досягнення та відчувають впевненість. Інші знаки проживуть тиждень у стані м’якого прогресу, підтримки або емоційної рівноваги.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.