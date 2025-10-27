ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 27 жовтня – 2 листопада 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — оновлення, Козорогам — впевненість

Тиждень із 27 жовтня по 2 листопада 2025 року принесе поступові зміни, емоційну підтримку та можливість зробити важливі кроки вперед. Деякі знаки отримають оновлення в особистих чи робочих питаннях, інші — зміцнять свої позиції та відчують упевненість у виборі.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показує енергетику тижня через символічні карти, які відображають основні процеси — від внутрішньої стабільності до руху вперед. Цей розклад на 27 жовтня – 2 листопада допоможе побачити тенденції періоду й використати його можливості максимально м’яко та ефективно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Сонце
    Тиждень ясності, сили та сприятливих результатів. Ваші зусилля будуть помічені.

  • Телець — Дім
    Стабільність і внутрішній комфорт. Добре завершувати побутові або сімейні питання.

  • Близнята — Конюшина
    Невелика, але приємна удача. Доля підтримає у потрібний момент.

  • Рак — Лист
    Важливі новини, документи або розмова стануть ключовими протягом тижня.

  • Лев — Лелека
    Початок оновлення. Нові обставини або рішення допоможуть зрушити ситуацію з місця.

  • Діва — Букет
    Атмосфера вдячності та підтримки. Приємні події допоможуть розслабитись.

  • Терези — Серце
    Тиждень гармонії, тепла й емоційної рівноваги. Вдалий період для стосунків.

  • Скорпіон — Перехрестя
    Потрібно буде зробити вибір. Варто діяти зважено й без поспіху.

  • Стрілець — Корабель
    Рух уперед. Є шанс розширити можливості, знайти новий напрямок або поїздку.

  • Козоріг — Якір
    Впевненість і стійкість. Ви тримаєте позицію та зміцнюєте результат.

  • Водолій — Зірки
    Натхнення й бачення майбутнього. Ідеї тижня можуть стати фундаментом для нового етапу.

  • Риби — Місяць
    Заглиблення в інтуїцію, творчі процеси або емоційне оновлення.

Леви входять у фазу змін і оновлення, тоді як Козороги — зміцнюють свої досягнення та відчувають впевненість. Інші знаки проживуть тиждень у стані м’якого прогресу, підтримки або емоційної рівноваги.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

