Оракул Ленорман на 27 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Стрільцям — новини, Терезам — гармонія

Кожна карта Оракула Ленорман — це символічний напрямок дня: від підтримки до прориву, від новин до стабільності. Прогноз на 27 жовтня 2025 року допоможе зрозуміти, як правильно використати енергію дня та де вона відкриє нові двері.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Рішення приходить у потрібний момент. Сьогодні ви зможете розблокувати ситуацію.

Телець — Сонце

День ясності, енергії та внутрішньої сили. Сприятливий час для дії.

Близнята — Конюшина

Невелика удача або вдалий збіг обставин допоможе просунутись уперед.

Рак — Сад

Соціальні контакти, зустрічі або корисне спілкування відкриють нові можливості.

Лев — Букет

Привітність, вдячність або приємна увага. День пройде у теплій атмосфері.

Діва — Дім

Потреба в опорі та стабільності. Добре завершувати домашні чи особисті справи.

Терези — Серце

Гармонія та взаємність. День сприятливий для стосунків і душевних розмов.

Скорпіон — Перехрестя

Вам доведеться обрати напрям. Інтуїція сьогодні перевершує логіку.

Стрілець — Лист

Новини, повідомлення або пропозиція, яка змінить план дня.

Козоріг — Вежа

Час внутрішньої зібраності. Фокус і порядок принесуть результат.

Водолій — Лелека

Початок змін або рух до нового. Енергія оновлення вже активна.

Риби — Місяць

Інтуїція, творчість і глибші емоції керуватимуть рішеннями. Довіряйте відчуттям.

27 жовтня 2025 року Стрільці отримають новини чи пропозицію, яка задасть новий темп, а Терези — відчують гармонію та підтримку у взаєминах. Для інших знаків це день ясності, легких змін або внутрішнього зміцнення.

