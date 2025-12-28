Оракул Ленорман на 28 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — душевний спокій, Козорогам — підсумки року

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман підказує, які настрої й процеси формують день. 28 грудня символи радять не перевантажувати себе, уважно ставитися до власного стану та завершувати те, що потребує крапки, а не продовження.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Коса

День остаточних рішень. Варто завершити справу, яка давно потребує чіткого кроку.

Телець — Дерево

Спокійний ритм і відновлення сил. Добре подбати про здоров’я та власний комфорт.

Близнята — Птахи

Розмови й обговорення. Можливі дрібні хвилювання, але вони не матимуть серйозних наслідків.

Рак — Місяць

Душевний спокій і чутливість. День підходить для тихих справ і творчих занять.

Лев — Букет

Приємні події, теплі слова або знак уваги. Настрій буде святковим.

Діва — Миші

Дрібні клопоти або втома. Варто не брати на себе зайвого й берегти енергію.

Терези — Серце

Теплі емоції та гармонійне спілкування. Добрий день для близьких людей.

Скорпіон — Вежа

Потреба в дистанції. Краще побути наодинці й розкласти думки по поличках.

Стрілець — Корабель

Думки про майбутнє та плани на новий етап. Добрий момент для мрій і стратегій.

Козоріг — Книга

Підсумки року й приховані висновки. Не все потрібно озвучувати — деякі речі важливо зрозуміти для себе.

Водолій — Конюшина

Невелика удача або приємна дрібниця. День принесе легкість і хороший настрій.

Риби — Дім

Потреба в затишку та стабільності. Варто провести час у знайомій, комфортній атмосфері.

28 грудня Раки зможуть відчути душевний спокій і внутрішню рівновагу, а Козороги — підбити особисті підсумки року. Загалом день сприятливий для тихого завершення справ, турботи про себе та підготовки до нового етапу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

