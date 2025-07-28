Оракул Ленорман на 28 липня 2025 року: Водоліям — важлива розмова, а Овнам — оновлення

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — не просто набір карт, а система підказок, яка допомагає відчути тонкі енергії дня. 28 липня — це день рішень, підтримки, діалогів і внутрішніх зсувів. Кожен знак отримає свою пораду та орієнтир, щоб не загубитись у буденності.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Ленорман на 28 липня 2025 року

Овен — “Гроб”

Завершення, оновлення, переродження.

Час попрощатися з тим, що більше не служить. Усвідомлене завершення — ключ до особистої трансформації. Не бійтеся прощатися.

Реклама

Телець — “Хрест”

Відповідальність, випробування, доленосність.

Цього дня ви можете зустріти ситуацію, яка вимагає внутрішньої сили. Будьте чесні з собою і не тікайте від важливого.

Близнята — “Якір”

Стабільність, витримка, фокус.

Не поспішайте. Краще завершити одне — але ґрунтовно. Ви здатні втримати ситуацію під контролем.

Рак — “Коса”

Раптовість, завершення, рішення.

Можливий різкий поворот або ухвалення складного рішення. Це шанс очистити простір. Слухайте себе.

Лев — “Мотузка”

Напруження, повторення, звільнення.

Ви можете застрягти в нескінченних справах чи думках. Прийшов час сказати “стоп” — і розв’язати власні вузли.

Реклама

Діва — “Лелека”

Зміни, рух, новий цикл.

Усе навколо натякає: ви дозріли до змін. Почніть із малого, і відкриється більший простір для росту.

Терези — “Ведмідь”

Сила, лідерство, захист.

Сьогодні варто постояти за себе — але гідно. Ви маєте всі ресурси, щоб розв'язати складне питання.

Скорпіон — “Дерево”

Зростання, відновлення, зв’язок із корінням.

Ваша стабільність — у рутині й турботі про себе. Приділіть увагу здоров’ю, традиціям і внутрішньому балансу.

Стрілець — “Вежа”

Дистанція, ясність, стратегічність.

Час подивитися на ситуацію згори. Не втрачайте себе в дрібницях — стратегічне мислення приведе до стабільності.

Реклама

Козоріг — “Зірки”

Надія, бачення, духовність.

Ви здатні мріяти по-справжньому масштабно. День підходить для планів, візій і внутрішнього натхнення.

Водолій — “Лист”

Комунікація, інформація, розмова.

День важливих слів — сказаних чи почутих. Напишіть те, що відкладали. Почніть діалог, якого потребували.

Риби — “Сад”

Зв’язки, легкість, публічність.

Сьогоднішній день — для людей. Ви відкриті до нових знайомств або світла в уже знайомих стосунках. Вдалий день для соціального життя.

Карта дня для всіх — “Лілії”

Спокій, зрілість і доброта — ось ваші головні орієнтири. Будьте шляхетними в думках і вчинках, і день пройде гармонійно.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.