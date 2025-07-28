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- Астрологія
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Оракул Ленорман на 28 липня 2025 року: Водоліям — важлива розмова, а Овнам — оновлення
Карта Ленорман на 28 липня підказує: комусь слід вийти на відверту розмову, а комусь — звільнити простір для внутрішніх змін.
Оракул Ленорман — не просто набір карт, а система підказок, яка допомагає відчути тонкі енергії дня. 28 липня — це день рішень, підтримки, діалогів і внутрішніх зсувів. Кожен знак отримає свою пораду та орієнтир, щоб не загубитись у буденності.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за картами Ленорман на 28 липня 2025 року
Овен — “Гроб”
Завершення, оновлення, переродження.
Час попрощатися з тим, що більше не служить. Усвідомлене завершення — ключ до особистої трансформації. Не бійтеся прощатися.
Телець — “Хрест”
Відповідальність, випробування, доленосність.
Цього дня ви можете зустріти ситуацію, яка вимагає внутрішньої сили. Будьте чесні з собою і не тікайте від важливого.
Близнята — “Якір”
Стабільність, витримка, фокус.
Не поспішайте. Краще завершити одне — але ґрунтовно. Ви здатні втримати ситуацію під контролем.
Рак — “Коса”
Раптовість, завершення, рішення.
Можливий різкий поворот або ухвалення складного рішення. Це шанс очистити простір. Слухайте себе.
Лев — “Мотузка”
Напруження, повторення, звільнення.
Ви можете застрягти в нескінченних справах чи думках. Прийшов час сказати “стоп” — і розв’язати власні вузли.
Діва — “Лелека”
Зміни, рух, новий цикл.
Усе навколо натякає: ви дозріли до змін. Почніть із малого, і відкриється більший простір для росту.
Терези — “Ведмідь”
Сила, лідерство, захист.
Сьогодні варто постояти за себе — але гідно. Ви маєте всі ресурси, щоб розв'язати складне питання.
Скорпіон — “Дерево”
Зростання, відновлення, зв’язок із корінням.
Ваша стабільність — у рутині й турботі про себе. Приділіть увагу здоров’ю, традиціям і внутрішньому балансу.
Стрілець — “Вежа”
Дистанція, ясність, стратегічність.
Час подивитися на ситуацію згори. Не втрачайте себе в дрібницях — стратегічне мислення приведе до стабільності.
Козоріг — “Зірки”
Надія, бачення, духовність.
Ви здатні мріяти по-справжньому масштабно. День підходить для планів, візій і внутрішнього натхнення.
Водолій — “Лист”
Комунікація, інформація, розмова.
День важливих слів — сказаних чи почутих. Напишіть те, що відкладали. Почніть діалог, якого потребували.
Риби — “Сад”
Зв’язки, легкість, публічність.
Сьогоднішній день — для людей. Ви відкриті до нових знайомств або світла в уже знайомих стосунках. Вдалий день для соціального життя.
Карта дня для всіх — “Лілії”
Спокій, зрілість і доброта — ось ваші головні орієнтири. Будьте шляхетними в думках і вчинках, і день пройде гармонійно.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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