Оракул Ленорман на 28 липня – 3 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: нові можливості

Оракул Ленорман / © ТСН

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Карти Ленорман — символічна система, що точно передає енергію поточного моменту. Прогноз на 28 липня – 3 серпня 2025 року охоплює три ключові сфери життя: кохання, фінанси та робота. Для кожного знака — три карти, які дають підказки на тиждень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз на 28 липня – 3 серпня 2025 року за трьома сферами

Овен

Кохання: “Гроб” — старі стосунки або етапи завершуються. Можливе емоційне очищення.

Фінанси: “Ключ” — нова можливість розв'язати фінансову проблему або знайти джерело доходу.

Робота: “Мотузка№ — завантаження, рутинні задачі. Треба вирішити те, що накопичилося.

Телець

Кохання: “Букет” — компліменти, увага, приємні моменти у стосунках.

Фінанси: “Коса” — несподівані витрати або рішення скоротити щось.

Робота: “Хмари” — тимчасова невизначеність або плутанина в робочих справах.

Близнята

Кохання: “Серце” — кохання або симпатія заграє новими фарбами. Вдалий тиждень для романтики.

Фінанси: “Міст” — перехід між джерелами доходу, зміна підходу до грошей.

Робота: “Сад” — активне спілкування, зустрічі, мережевість.

Рак

Кохання: “Собака” — підтримка партнера, надійність, теплі взаємини.

Фінанси: “Книга” — ще не всі деталі вам відомі, варто дослідити більше.

Робота: “Вежа” — робота наодинці або в офіційному середовищі, формальні рішення.

Лев

Кохання: “Зірки” — натхнення, сильний емоційний зв’язок або романтичні надії.

Фінанси: “Корабель” — можливість заробітку через подорожі, зміни або нові формати.

Робота: “Лисиця” — будьте обережні, хтось може діяти у своїх інтересах.

Діва

Кохання: “Лілії” — мудрі, гармонійні стосунки або нове знайомство на глибшому рівні.

Фінанси: “Хрест” — період відповідальних рішень або обмежень.

Робота: “Дерево” — поступове, але надійне зростання, стабільний тиждень.

Терези

Кохання: “Будинок” — сімейна гармонія, домашні справи на першому плані.

Фінанси: “Ведмідь” — стабільність або підтримка з боку старшої особи.

Робота: “Сонце” — успіх, визнання, результат вашої праці.

Скорпіон

Кохання: “Лист” — приємне спілкування, зізнання або флірт.

Фінанси: “Лелека” — зміна фінансових звичок, нові джерела прибутку.

Робота: “Якір” — стабільність, тримайте курс — ви на правильному шляху.

Стрілець

Кохання: “Вершник” — новини, активність, нові знайомства або зустріч.

Фінанси: “Змія” — уважно перевіряйте умови, можливі хитрі моменти.

Робота: “Сад” — публічна діяльність, активна участь у командній роботі.

Козоріг

Кохання: “Книга” — стосунки розкриваються поступово. Потрібно більше дізнатися одне про одного.

Фінанси: “Сонце” — хороший період для прибутків, винагород або премій.

Робота: “Ключ” — ви отримуєте можливість реалізувати важливе завдання.

Водолій

Кохання: “Лист” — зізнання, повідомлення, флірт. Ваші слова мають значення.

Фінанси: “Гроб “ — час попрощатися з неефективним способом витрачання грошей.

Робота: “Коса” — раптові зміни або завершення проєкту.

Риби

Кохання: “Місяць” — інтуїція, глибокі почуття, чуттєвість.

Фінанси: “Букет” — приємна несподіванка або прибуток із задоволенням.

Робота: “Вежа” — тримайте професійну дистанцію, офіційність допоможе уникнути помилок.

Тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року обіцяє бути переломним у багатьох аспектах. У любовній сфері багато знаків отримають новий шанс на близькість, прояснення почуттів або приємні романтичні жести. Ключовими словами тижня тут стають: відкритість, глибина, підтримка.

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У фінансах спостерігається нестабільність для одних і прорив — для інших. Для когось це час переглянути бюджети, для когось — знайти новий ресурс. Головне — гнучкість і стратегічність, а також готовність до несподіваних, але корисних змін.

У сфері роботи багато хто відчує необхідність або структуризації, або оновлення: хтось завершить старі завдання, інші — отримають шанс реалізуватися в нових проєктах. Комунікація, уважність до деталей і готовність до рішень стануть визначальними.

Цей тиждень можна описати так:

"Рух через ясність і прощання зі старим — шлях до нової стійкості".

Порада тижня — не бійтеся оновлення, навіть якщо воно приходить через завершення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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