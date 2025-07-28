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- Астрологія
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Оракул Ленорман на 28 липня – 3 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: нові можливості
Цього тижня карти Ленорман показують — хтось отримає шанс у коханні, хтось — фінансове відкриття, комусь пора закривати старе й рухатися далі. Дізнайтеся прогноз для всіх знаків зодіаку на 7 днів вперед.
Карти Ленорман — символічна система, що точно передає енергію поточного моменту. Прогноз на 28 липня – 3 серпня 2025 року охоплює три ключові сфери життя: кохання, фінанси та робота. Для кожного знака — три карти, які дають підказки на тиждень.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз на 28 липня – 3 серпня 2025 року за трьома сферами
Овен
Кохання: “Гроб” — старі стосунки або етапи завершуються. Можливе емоційне очищення.
Фінанси: “Ключ” — нова можливість розв'язати фінансову проблему або знайти джерело доходу.
Робота: “Мотузка№ — завантаження, рутинні задачі. Треба вирішити те, що накопичилося.
Телець
Кохання: “Букет” — компліменти, увага, приємні моменти у стосунках.
Фінанси: “Коса” — несподівані витрати або рішення скоротити щось.
Робота: “Хмари” — тимчасова невизначеність або плутанина в робочих справах.
Близнята
Кохання: “Серце” — кохання або симпатія заграє новими фарбами. Вдалий тиждень для романтики.
Фінанси: “Міст” — перехід між джерелами доходу, зміна підходу до грошей.
Робота: “Сад” — активне спілкування, зустрічі, мережевість.
Рак
Кохання: “Собака” — підтримка партнера, надійність, теплі взаємини.
Фінанси: “Книга” — ще не всі деталі вам відомі, варто дослідити більше.
Робота: “Вежа” — робота наодинці або в офіційному середовищі, формальні рішення.
Лев
Кохання: “Зірки” — натхнення, сильний емоційний зв’язок або романтичні надії.
Фінанси: “Корабель” — можливість заробітку через подорожі, зміни або нові формати.
Робота: “Лисиця” — будьте обережні, хтось може діяти у своїх інтересах.
Діва
Кохання: “Лілії” — мудрі, гармонійні стосунки або нове знайомство на глибшому рівні.
Фінанси: “Хрест” — період відповідальних рішень або обмежень.
Робота: “Дерево” — поступове, але надійне зростання, стабільний тиждень.
Терези
Кохання: “Будинок” — сімейна гармонія, домашні справи на першому плані.
Фінанси: “Ведмідь” — стабільність або підтримка з боку старшої особи.
Робота: “Сонце” — успіх, визнання, результат вашої праці.
Скорпіон
Кохання: “Лист” — приємне спілкування, зізнання або флірт.
Фінанси: “Лелека” — зміна фінансових звичок, нові джерела прибутку.
Робота: “Якір” — стабільність, тримайте курс — ви на правильному шляху.
Стрілець
Кохання: “Вершник” — новини, активність, нові знайомства або зустріч.
Фінанси: “Змія” — уважно перевіряйте умови, можливі хитрі моменти.
Робота: “Сад” — публічна діяльність, активна участь у командній роботі.
Козоріг
Кохання: “Книга” — стосунки розкриваються поступово. Потрібно більше дізнатися одне про одного.
Фінанси: “Сонце” — хороший період для прибутків, винагород або премій.
Робота: “Ключ” — ви отримуєте можливість реалізувати важливе завдання.
Водолій
Кохання: “Лист” — зізнання, повідомлення, флірт. Ваші слова мають значення.
Фінанси: “Гроб “ — час попрощатися з неефективним способом витрачання грошей.
Робота: “Коса” — раптові зміни або завершення проєкту.
Риби
Кохання: “Місяць” — інтуїція, глибокі почуття, чуттєвість.
Фінанси: “Букет” — приємна несподіванка або прибуток із задоволенням.
Робота: “Вежа” — тримайте професійну дистанцію, офіційність допоможе уникнути помилок.
Тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року обіцяє бути переломним у багатьох аспектах. У любовній сфері багато знаків отримають новий шанс на близькість, прояснення почуттів або приємні романтичні жести. Ключовими словами тижня тут стають: відкритість, глибина, підтримка.
У фінансах спостерігається нестабільність для одних і прорив — для інших. Для когось це час переглянути бюджети, для когось — знайти новий ресурс. Головне — гнучкість і стратегічність, а також готовність до несподіваних, але корисних змін.
У сфері роботи багато хто відчує необхідність або структуризації, або оновлення: хтось завершить старі завдання, інші — отримають шанс реалізуватися в нових проєктах. Комунікація, уважність до деталей і готовність до рішень стануть визначальними.
Цей тиждень можна описати так:
"Рух через ясність і прощання зі старим — шлях до нової стійкості".
Порада тижня — не бійтеся оновлення, навіть якщо воно приходить через завершення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.