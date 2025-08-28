Оракул Ленорман на 28 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнятам — швидкі новини, Козорогам — міцні рішення

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це простий і практичний інструмент прогнозування, який базується на колоді з 36 карт. Кожна карта символізує конкретний аспект повсякденного життя, актуальний у конкретний день. Прогноз на 28 серпня 2025 року допоможе зрозуміти, де варто проявити швидкість, а де — прикріпити досягнення впевненістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Прорив у справах або відповідь на давно хвилююче питання — нарешті все стає зрозуміло.

Телець — Якір

Опора, стабільність та впевненість — день чудово підходить для закладення міцних основ.

Близнята — Гонець

Швидка інформація або неквапливі новини можуть миттєво змінити ваш фокус.

Рак — Серце

День, коли емоції і взаєморозуміння будуть вашим ресурсом у взаєминах.

Лев — Сонце

Яскраві енергії, визнання і позитив — час для творчих проявів.

Діва — Хмари

Можлива невизначеність — оптимально відкласти важливі рішення до більш ясного дня.

Терези — Лист

Повідомлення або документ можуть стати важливим сигналом для дій.

Скорпіон — Букет

Сюрприз або приємність, яка змінить настрій і додасть натхнення.

Стрілець — Перехрестя

Потрібно зробити вибір. Прислухайтеся до власного голосу — він підкаже правильний напрям.

Козоріг — Будинок

Стабільність, комфорт і турбота про своїх — саме той день, щоб зміцнити укриття.

Водолій — Зірки

Натхнення і великі плани чекають — час мріяти або будувати стратегічні цілі.

Риби — Лелека

Зміни й оновлення — день, коли варто використати можливості для переходу на новий рівень.

28 серпня 2025 року поєднує динаміку новин із проникливою ясністю рішень. Для когось це буде день несподіваних сигналів, інші знайдуть опору і зміцнять проти бурі. Важливо реагувати гнучко — і рухатись з усвідомленням.

