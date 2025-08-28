ТСН у соціальних мережах

Астрологія
87
2 хв

Оракул Ленорман на 28 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнятам — швидкі новини, Козорогам — міцні рішення

28 серпня — день, коли інформація приходить стрімко, а продумані рішення укріплюють позиції. Карти вкажуть, коли діяти активно, а коли — обдумано залишатися на своєму.

Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це простий і практичний інструмент прогнозування, який базується на колоді з 36 карт. Кожна карта символізує конкретний аспект повсякденного життя, актуальний у конкретний день. Прогноз на 28 серпня 2025 року допоможе зрозуміти, де варто проявити швидкість, а де — прикріпити досягнення впевненістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Ключ
    Прорив у справах або відповідь на давно хвилююче питання — нарешті все стає зрозуміло.

  • Телець — Якір
    Опора, стабільність та впевненість — день чудово підходить для закладення міцних основ.

  • Близнята — Гонець
    Швидка інформація або неквапливі новини можуть миттєво змінити ваш фокус.

  • Рак — Серце
    День, коли емоції і взаєморозуміння будуть вашим ресурсом у взаєминах.

  • Лев — Сонце
    Яскраві енергії, визнання і позитив — час для творчих проявів.

  • Діва — Хмари
    Можлива невизначеність — оптимально відкласти важливі рішення до більш ясного дня.

  • Терези — Лист
    Повідомлення або документ можуть стати важливим сигналом для дій.

  • Скорпіон — Букет
    Сюрприз або приємність, яка змінить настрій і додасть натхнення.

  • Стрілець — Перехрестя
    Потрібно зробити вибір. Прислухайтеся до власного голосу — він підкаже правильний напрям.

  • Козоріг — Будинок
    Стабільність, комфорт і турбота про своїх — саме той день, щоб зміцнити укриття.

  • Водолій — Зірки
    Натхнення і великі плани чекають — час мріяти або будувати стратегічні цілі.

  • Риби — Лелека
    Зміни й оновлення — день, коли варто використати можливості для переходу на новий рівень.

28 серпня 2025 року поєднує динаміку новин із проникливою ясністю рішень. Для когось це буде день несподіваних сигналів, інші знайдуть опору і зміцнять проти бурі. Важливо реагувати гнучко — і рухатись з усвідомленням.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

