- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 28 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнятам — швидкі новини, Козорогам — міцні рішення
28 серпня — день, коли інформація приходить стрімко, а продумані рішення укріплюють позиції. Карти вкажуть, коли діяти активно, а коли — обдумано залишатися на своєму.
Оракул Ленорман — це простий і практичний інструмент прогнозування, який базується на колоді з 36 карт. Кожна карта символізує конкретний аспект повсякденного життя, актуальний у конкретний день. Прогноз на 28 серпня 2025 року допоможе зрозуміти, де варто проявити швидкість, а де — прикріпити досягнення впевненістю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Ключ
Прорив у справах або відповідь на давно хвилююче питання — нарешті все стає зрозуміло.
Телець — Якір
Опора, стабільність та впевненість — день чудово підходить для закладення міцних основ.
Близнята — Гонець
Швидка інформація або неквапливі новини можуть миттєво змінити ваш фокус.
Рак — Серце
День, коли емоції і взаєморозуміння будуть вашим ресурсом у взаєминах.
Лев — Сонце
Яскраві енергії, визнання і позитив — час для творчих проявів.
Діва — Хмари
Можлива невизначеність — оптимально відкласти важливі рішення до більш ясного дня.
Терези — Лист
Повідомлення або документ можуть стати важливим сигналом для дій.
Скорпіон — Букет
Сюрприз або приємність, яка змінить настрій і додасть натхнення.
Стрілець — Перехрестя
Потрібно зробити вибір. Прислухайтеся до власного голосу — він підкаже правильний напрям.
Козоріг — Будинок
Стабільність, комфорт і турбота про своїх — саме той день, щоб зміцнити укриття.
Водолій — Зірки
Натхнення і великі плани чекають — час мріяти або будувати стратегічні цілі.
Риби — Лелека
Зміни й оновлення — день, коли варто використати можливості для переходу на новий рівень.
28 серпня 2025 року поєднує динаміку новин із проникливою ясністю рішень. Для когось це буде день несподіваних сигналів, інші знайдуть опору і зміцнять проти бурі. Важливо реагувати гнучко — і рухатись з усвідомленням.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.