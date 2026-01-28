Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає побачити ключові тенденції дня та підказує, де варто діяти активніше, а де — зберігати дистанцію. 28 січня сприятливий для переговорів, фінансових питань і завершення справ, які давно потребували уваги. День також підходить для того, щоб навести лад у планах і зосередитися на головному.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Коса

День вимагатиме рішучого кроку. Варто швидко закрити питання, яке затягнулося, і не повертатися до нього знову.

Телець — Риби

Фінансові питання вийдуть на перший план. Можливі вигідні рішення або корисні домовленості, якщо ви не поспішатимете.

Близнята — Птахи

Активні розмови та обговорення можуть викликати хвилювання. Важливо не розпорошуватися і тримати фокус на конкретних фактах.

Рак — Дім

Потреба у стабільності й передбачуваності. Добрий день для домашніх справ і спокійного відновлення.

Лев — Букет

Приємні події або теплі слова від близьких. День принесе позитивні емоції без зайвих зусиль.

Діва — Книга

Не вся інформація ще відкрита. Краще не поспішати з рішеннями і дати ситуації розкритися повністю.

Терези — Сад

Зустрічі, переговори та важливі домовленості. День підходить для спілкування й налагодження корисних контактів.

Скорпіон — Лисиця

Пильність і обережність. Варто перевіряти слова інших і не довіряти обіцянкам без підтверджень.

Стрілець — Корабель

Плани на майбутнє і бажання рухатися далі. Можливі думки про зміну напрямку або новий проєкт.

Козоріг — Якір

Стабільність і витримка. Ви зможете втримати позиції й довести справу до результату.

Водолій — Зірки

Ідеї та плани на перспективу. День добре підходить для планування і стратегічних рішень.

Риби — Серце

Підтримка і теплі емоції. Важливо дозволити собі спокійний темп і турботу про себе.

28 січня Терези зможуть укласти важливі домовленості, а Риби відчують підтримку і внутрішній спокій. Загалом день сприятливий для переговорів, фінансових рішень і завершення справ без зайвого тиску.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.