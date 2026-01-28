ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
157
2 хв

Оракул Ленорман на 28 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — важливі домовленості, Рибам — підтримка і спокій

28 січня 2026 року буде днем рішень і розмов, які можуть вплинути на найближчі плани. Карти Оракула Ленорман радять не поспішати з висновками, уважно ставитися до слів інших і робити ставку на практичні кроки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає побачити ключові тенденції дня та підказує, де варто діяти активніше, а де — зберігати дистанцію. 28 січня сприятливий для переговорів, фінансових питань і завершення справ, які давно потребували уваги. День також підходить для того, щоб навести лад у планах і зосередитися на головному.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Коса
    День вимагатиме рішучого кроку. Варто швидко закрити питання, яке затягнулося, і не повертатися до нього знову.

  • Телець — Риби
    Фінансові питання вийдуть на перший план. Можливі вигідні рішення або корисні домовленості, якщо ви не поспішатимете.

  • Близнята — Птахи
    Активні розмови та обговорення можуть викликати хвилювання. Важливо не розпорошуватися і тримати фокус на конкретних фактах.

  • Рак — Дім
    Потреба у стабільності й передбачуваності. Добрий день для домашніх справ і спокійного відновлення.

  • Лев — Букет
    Приємні події або теплі слова від близьких. День принесе позитивні емоції без зайвих зусиль.

  • Діва — Книга
    Не вся інформація ще відкрита. Краще не поспішати з рішеннями і дати ситуації розкритися повністю.

  • Терези — Сад
    Зустрічі, переговори та важливі домовленості. День підходить для спілкування й налагодження корисних контактів.

  • Скорпіон — Лисиця
    Пильність і обережність. Варто перевіряти слова інших і не довіряти обіцянкам без підтверджень.

  • Стрілець — Корабель
    Плани на майбутнє і бажання рухатися далі. Можливі думки про зміну напрямку або новий проєкт.

  • Козоріг — Якір
    Стабільність і витримка. Ви зможете втримати позиції й довести справу до результату.

  • Водолій — Зірки
    Ідеї та плани на перспективу. День добре підходить для планування і стратегічних рішень.

  • Риби — Серце
    Підтримка і теплі емоції. Важливо дозволити собі спокійний темп і турботу про себе.

28 січня Терези зможуть укласти важливі домовленості, а Риби відчують підтримку і внутрішній спокій. Загалом день сприятливий для переговорів, фінансових рішень і завершення справ без зайвого тиску.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

157
