Астрологія
108
2 хв

Оракул Ленорман на 28 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — натхнення, Козорогам — стабільність

28 вересня принесе спокій і впевненість у майбутньому. Для одних це день гармонії, для інших — час натхнення та творчих ідей.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це 36 карт-символів, які допомагають побачити головні тенденції дня у простих і зрозумілих образах. Вони підказують, де краще діяти активно, а де — довіритися потоку подій. Прогноз на 28 вересня 2025 року відкриє головні теми для кожного знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Сонце
    День успіху й радості. Ви отримаєте заслужене визнання.

  • Телець — Серце
    Теплі стосунки й гармонія допоможуть відчути спокій.

  • Близнята — Лист
    Важливі новини або несподівана звістка вплинуть на ваші справи.

  • Рак — Лелека
    Час для змін і оновлення. Вдалий момент для початку нового етапу.

  • Лев — Ключ
    Ви знайдете розв'язання давнього питання.

  • Діва — Букет
    День приємних сюрпризів і проявів вдячності.

  • Терези — Зірки
    Натхнення і ясність думок відкриють нові перспективи.

  • Скорпіон — Собака
    Друзі або партнери підтримають вас у потрібний момент.

  • Стрілець — Конюшина
    Маленька удача підніме настрій і підштовхне вперед.

  • Козоріг — Якір
    Стабільність і впевненість у собі стануть запорукою успіху.

  • Водолій — Книга
    Ви відкриєте для себе щось нове чи отримаєте важливі знання.

  • Риби — Зірки
    День натхнення, мрій і творчих ідей.

28 вересня 2025 року стане днем натхнення й стабільності. Риби відчують творче піднесення, а Козороги — упевненість і спокій. Інші знаки знайдуть гармонію, підтримку чи добрі новини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

108
