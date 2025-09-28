- Дата публікації
Оракул Ленорман на 28 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — натхнення, Козорогам — стабільність
28 вересня принесе спокій і впевненість у майбутньому. Для одних це день гармонії, для інших — час натхнення та творчих ідей.
Оракул Ленорман — це 36 карт-символів, які допомагають побачити головні тенденції дня у простих і зрозумілих образах. Вони підказують, де краще діяти активно, а де — довіритися потоку подій. Прогноз на 28 вересня 2025 року відкриє головні теми для кожного знаку зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Сонце
День успіху й радості. Ви отримаєте заслужене визнання.
Телець — Серце
Теплі стосунки й гармонія допоможуть відчути спокій.
Близнята — Лист
Важливі новини або несподівана звістка вплинуть на ваші справи.
Рак — Лелека
Час для змін і оновлення. Вдалий момент для початку нового етапу.
Лев — Ключ
Ви знайдете розв'язання давнього питання.
Діва — Букет
День приємних сюрпризів і проявів вдячності.
Терези — Зірки
Натхнення і ясність думок відкриють нові перспективи.
Скорпіон — Собака
Друзі або партнери підтримають вас у потрібний момент.
Стрілець — Конюшина
Маленька удача підніме настрій і підштовхне вперед.
Козоріг — Якір
Стабільність і впевненість у собі стануть запорукою успіху.
Водолій — Книга
Ви відкриєте для себе щось нове чи отримаєте важливі знання.
Риби — Зірки
День натхнення, мрій і творчих ідей.
28 вересня 2025 року стане днем натхнення й стабільності. Риби відчують творче піднесення, а Козороги — упевненість і спокій. Інші знаки знайдуть гармонію, підтримку чи добрі новини.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
