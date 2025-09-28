Оракул Ленорман на 28 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — натхнення, Козорогам — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це 36 карт-символів, які допомагають побачити головні тенденції дня у простих і зрозумілих образах. Вони підказують, де краще діяти активно, а де — довіритися потоку подій. Прогноз на 28 вересня 2025 року відкриє головні теми для кожного знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

День успіху й радості. Ви отримаєте заслужене визнання.

Телець — Серце

Теплі стосунки й гармонія допоможуть відчути спокій.

Близнята — Лист

Важливі новини або несподівана звістка вплинуть на ваші справи.

Рак — Лелека

Час для змін і оновлення. Вдалий момент для початку нового етапу.

Лев — Ключ

Ви знайдете розв'язання давнього питання.

Діва — Букет

День приємних сюрпризів і проявів вдячності.

Терези — Зірки

Натхнення і ясність думок відкриють нові перспективи.

Скорпіон — Собака

Друзі або партнери підтримають вас у потрібний момент.

Стрілець — Конюшина

Маленька удача підніме настрій і підштовхне вперед.

Козоріг — Якір

Стабільність і впевненість у собі стануть запорукою успіху.

Водолій — Книга

Ви відкриєте для себе щось нове чи отримаєте важливі знання.

Риби — Зірки

День натхнення, мрій і творчих ідей.

28 вересня 2025 року стане днем натхнення й стабільності. Риби відчують творче піднесення, а Козороги — упевненість і спокій. Інші знаки знайдуть гармонію, підтримку чи добрі новини.

