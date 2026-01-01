- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 29 грудня 2025 року – 4 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: завершення року і м’який старт нового
Період із 29 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року стане перехідним — між підсумками року, що минає, і першим налаштуванням на новий етап. Карти Ленорман радять не поспішати, берегти енергію та уважно ставитися до внутрішніх відчуттів.
Оракул Ленорман допомагає побачити загальні тенденції тижня й зрозуміти, як краще прожити період переходу між роками. Кінець грудня та початок січня сприяють завершенню справ, переосмисленню планів і спокійному входженню в новий ритм без різких рішень.
Тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Ведмідь
Тиждень відповідальності та контролю. Можливо, доведеться брати ініціативу у свої руки або захищати власні інтереси.
Телець — Дерево
Період сповільнення й відновлення. Варто дбати про самопочуття та не перевантажувати себе справами.
Близнята — Лист
Важлива інформація або новини визначатимуть подальші кроки. Тиждень сприятливий для домовленостей і спілкування.
Рак — Дім
Фокус на родині, затишку та стабільності. Добрий час для відпочинку й відновлення сил.
Лев — Букет
Приємні події, знаки уваги й теплі емоції. Тиждень подарує відчуття святковості та підтримки.
Діва — Книга
Період внутрішніх висновків. Не всі рішення варто озвучувати — деякі речі краще залишити для себе.
Терези — Перехрестя
Необхідність вибору. Важливо визначитися з напрямком, не відкладаючи рішення надовго.
Скорпіон — Коса
Рішуче завершення процесу або відмова від зайвого. Тиждень вимагатиме сміливості.
Стрілець — Корабель
Плани на майбутнє та нові горизонти. Гарний час для стратегічного мислення.
Козоріг — Якір
Стабільність і міцна позиція. Ви входите в новий рік із відчуттям опори.
Водолій — Лелека
Оновлення й зміни. Навіть незначні кроки приведуть до важливих зрушень.
Риби — Місяць
Чутливість і потреба в емоційному комфорті. Варто берегти себе й уникати перевантаження.
Період із 29 грудня по 4 січня буде спокійним, але значущим. Леви й Тельці зосередяться на відновленні й теплих емоціях, Терези стоятимуть перед вибором, а Козороги відчують стабільність і впевненість у новому році. Загалом тиждень підходить для завершення справ і м’якого переходу до нового етапу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.