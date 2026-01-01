ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 29 грудня 2025 року – 4 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: завершення року і м’який старт нового

Період із 29 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року стане перехідним — між підсумками року, що минає, і першим налаштуванням на новий етап. Карти Ленорман радять не поспішати, берегти енергію та уважно ставитися до внутрішніх відчуттів.

Оракул Ленорман допомагає побачити загальні тенденції тижня й зрозуміти, як краще прожити період переходу між роками. Кінець грудня та початок січня сприяють завершенню справ, переосмисленню планів і спокійному входженню в новий ритм без різких рішень.

Тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ведмідь

Тиждень відповідальності та контролю. Можливо, доведеться брати ініціативу у свої руки або захищати власні інтереси.

Телець — Дерево

Період сповільнення й відновлення. Варто дбати про самопочуття та не перевантажувати себе справами.

Близнята — Лист

Важлива інформація або новини визначатимуть подальші кроки. Тиждень сприятливий для домовленостей і спілкування.

Рак — Дім

Фокус на родині, затишку та стабільності. Добрий час для відпочинку й відновлення сил.

Лев — Букет

Приємні події, знаки уваги й теплі емоції. Тиждень подарує відчуття святковості та підтримки.

Діва — Книга

Період внутрішніх висновків. Не всі рішення варто озвучувати — деякі речі краще залишити для себе.

Терези — Перехрестя

Необхідність вибору. Важливо визначитися з напрямком, не відкладаючи рішення надовго.

Скорпіон — Коса

Рішуче завершення процесу або відмова від зайвого. Тиждень вимагатиме сміливості.

Стрілець — Корабель

Плани на майбутнє та нові горизонти. Гарний час для стратегічного мислення.

Козоріг — Якір

Стабільність і міцна позиція. Ви входите в новий рік із відчуттям опори.

Водолій — Лелека

Оновлення й зміни. Навіть незначні кроки приведуть до важливих зрушень.

Риби — Місяць

Чутливість і потреба в емоційному комфорті. Варто берегти себе й уникати перевантаження.

Період із 29 грудня по 4 січня буде спокійним, але значущим. Леви й Тельці зосередяться на відновленні й теплих емоціях, Терези стоятимуть перед вибором, а Козороги відчують стабільність і впевненість у новому році. Загалом тиждень підходить для завершення справ і м’якого переходу до нового етапу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

