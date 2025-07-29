Оракул Ленорман на 29 липня 2025 року: Близнятам — нові починання, а Скорпіонам — можливість надійної підтримки

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — 36 карт, які показують ключові теми дня. 29 липня — день руху вперед, підтримки або важливих зустрічей. Карти радять бути відкритими до нового або зберігати внутрішню опору, залежно від вашого знаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за картами Ленорман на 29 липня 2025 року

Овен — “Букет”

Нагороди, приємні символи, радість.

Сьогодні очікуйте приємних моментів: комплімент, міні‑подарунок або знак вдячності. Відчуйте тепло навколо — це підтвердження, що ви рухаєтесь правильно.

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Телець — “Міст”

Баланси, переходи, нові зв’язки.

Цього дня варто побачити міст між старим і новим — у відносинах або справах. Можливі важливі зустрічі або переговори.

Близнята — “Зірки”

Натхнення, перспектива, мета.

Це ваша карта дня: можливість розпочати щось значуще. Дивіться вдалечінь і дійте, навіть якщо зараз не видно кінцевої точки.

Рак — “Дім”

Сім’я, затишок, корені.

Сьогодні варто провести час із близькими або зайнятись домашніми справами. Коли поруч — внутрішня сила.

Лев — “Коса”

Очищення, раптовість, обрізання.

Можливе раптове рішення або вихід із ситуації. Це очищення простору — не питайте “чому”, просто дійте.

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Діва — “Хрест”

Випробування, карма, важлива істина.

Сьогодні може виникнути ситуація, яка перевіряє вас на міцність. Діяти потрібно з відповідальністю і гідністю.

Терези — “Лисиця”

Обережність, стратегія, аналіз.

Не довіряйте всім словам і рішенням. Будьте мудрі й обачні: сьогодні важлива ваша внутрішня інтелектуальна вартість.

Скорпіон — “Собака”

Довіра, вірність, союзник.

У вас сьогодні є поруч людина, яка готова підтримати. Підтримка вірного союзника дає сили рухатися надалі.

Стрілець — “Ведмідь”

Сила, авторитет, матеріальні ресурси.

Цього дня важливо опиратись внутрішній впевненості. Ви здатні впливати й вести за собою, тож використайте свою силу.

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Козоріг — “Книга”

Навчання, приховані знання, процес.

Сьогодні варто зануритися у навчання або дослідження. Те, що приховано, стане відкриттям — якщо ви відкриті до навчання.

Водолій — “Лілії”

Спокій, шляхетність, мудрість.

Чудовий день для внутрішньої рівноваги. Перебувайте в балансі, не вплутуйтесь у конфлікти — ваша велич у тиші.

Риби — “Сад”

Соціальність, зустрічі, нові контакти.

Чудова можливість завести корисні зв’язки або попрацювати у команді. Відкриття та публічні моменти вдалий сценарій для вас.

Карта дня для всіх — “Лелека”

Період руху, початків або оновлення енергії. Сьогодні найкраще зробити крок у новий напрям, навіть якщо він здається невеликим.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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