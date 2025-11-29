Оракул Ленорман на 29 листопада 2025 року: прогноз для всіх знаків зодіаку

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

29 листопада — день із глибокою внутрішньою логікою, коли символи Ленорман допомагають побачити приховані процеси та вчасно зорієнтуватися серед подій. Для кожного знаку карти відкривають власний шлях: комусь — нові можливості, комусь — застереження, комусь — підтримку та посилення інтуїції. Дізнайтеся, які підказки приносить вам цей день.

Гороскоп за знаками зодіаку на 29 листопада

Овен — Карта «Риби»

Фінансові питання виходять на передній план. День сприятливий для грошових операцій та обговорень. Інтуїція допоможе ухвалити вигідне рішення.

Телець — Карта «Кільце»

Обіцянки, домовленості та партнерство. Можлива важлива розмова або укладання угоди. День підходить для зміцнення стосунків.

Реклама

Близнята — Карта «Гори»

Перед вами може постати перешкода або затримка. Не варто панікувати — обхідний шлях знайдеться, якщо сповільнити темп і подумати стратегічно.

Рак — Карта «Сад»

Соціальна активність, зустрічі, події. Можлива участь у заходах або вихід у світ. День приносить нові контакти та корисні знайомства.

Лев — Карта «Книга»

З’явиться нова інформація, яку поки що краще тримати при собі. Може прийти важливий документ або доступ до знань. Час для навчання.

Діва — Карта «Хрест»

День кармічних рішень та внутрішнього переосмислення. Можлива втома або необхідність завершити важку справу. Але це також карта звільнення.

Реклама

Терези — Карта «Човен»

Рух, зміни, новий напрямок. Ідеально для невеликих подорожей або виходу зі звичного кола. День сприяє оновленню та легким змінам.

Скорпіон — Карта «Башта»

Акцент на формальностях, документах, структурах. Потрібно діяти раціонально й методично. Гарний час для юридичних чи адміністративних справ.

Стрілець — Карта «Лілії»

Гармонія, благородство і спокій. Сьогодні виграють стриманість і мудрість. Можлива підтримка від старших або досвідчених людей.

Козоріг — Карта «Серп»

Різкі зміни або швидке рішення. Може знадобитися відсікання зайвого — стосунків, задач або зобов’язань. День дій, а не роздумів.

Реклама

Водолій — Карта «Букет»

Приємні враження, вдячність або подарунок. День несе легкість, красу та несподівану доброту. Приймайте знаки уваги.

Риби — Карта «Сова»

Глибока мудрість, аналітика та спостереження. День сприятливий для обдумування, планування та навчання. Уникайте поспішних рішень.

Оракул Ленорман на 29 листопада підкреслює важливість усвідомленості та внутрішнього балансу. Для одних це день практичних рішень, для інших — шанс отримати нову інформацію або підтримку. Дійте спокійно та уважно: символи карт сьогодні особливо точні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.