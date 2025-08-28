ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Оракул Ленорман на 29 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — удача, Дівам — стабільність

29 серпня — день, який підсилює оптимізм і надихає на нові цілі. Карти підкажуть, коли діяти рішуче, а коли краще зберегти внутрішній ресурс.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, яка дає практичні підказки на кожен день. Її символи відображають реальні життєві ситуації — від кохання й роботи до виборів і підсвідомих сигналів. Прогноз на 29 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися у поточних енергіях і прийняти правильні рішення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Перехрестя
    День вибору: настав час визначити напрям і зробити свідомий крок.

  • Телець — Книга
    Приховані істини відкриваються. Гарний день для навчання чи отримання нових знань.

  • Близнята — Букет
    Приємні сюрпризи, компліменти та вдячність — енергія радості наповнює день.

  • Рак — Зірки
    Натхнення і великі плани. Чудово підходить для формування майбутніх цілей.

  • Лев — Собака
    Вірність і підтримка. Друзі чи колеги стануть вашим ресурсом.

  • Діва — Якір
    Стійкість і внутрішня сила. Ваші рішення міцно закріплять майбутні результати.

  • Терези — Серце
    Час для гармонії та взаємності у стосунках. День теплих емоцій.

  • Скорпіон — Сонце
    Радість і визнання. Вдалий момент проявити себе яскраво і впевнено.

  • Стрілець — Лелека
    Зміни на краще. Новий етап у роботі чи стосунках відкриває нові горизонти.

  • Козоріг — Дім
    Стабільність і комфорт. День для сімейних справ чи зміцнення власних позицій.

  • Водолій — Миші
    Дрібні неприємності можуть вимагати уваги. Сконцентруйтеся на деталях.

  • Риби — Ключ
    Успіх і нові можливості. Ви знайдете правильне рішення, яке відкриє двері вперед.

29 серпня 2025 року поєднує удачу і стабільність. Хтось знайде натхнення та підтримку, інші — нові знання або внутрішню опору. Головне — рухатися вперед упевнено і з відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie