Оракул Ленорман на 29 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — удача, Дівам — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, яка дає практичні підказки на кожен день. Її символи відображають реальні життєві ситуації — від кохання й роботи до виборів і підсвідомих сигналів. Прогноз на 29 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися у поточних енергіях і прийняти правильні рішення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Перехрестя

День вибору: настав час визначити напрям і зробити свідомий крок.

Телець — Книга

Приховані істини відкриваються. Гарний день для навчання чи отримання нових знань.

Близнята — Букет

Приємні сюрпризи, компліменти та вдячність — енергія радості наповнює день.

Рак — Зірки

Натхнення і великі плани. Чудово підходить для формування майбутніх цілей.

Лев — Собака

Вірність і підтримка. Друзі чи колеги стануть вашим ресурсом.

Діва — Якір

Стійкість і внутрішня сила. Ваші рішення міцно закріплять майбутні результати.

Терези — Серце

Час для гармонії та взаємності у стосунках. День теплих емоцій.

Скорпіон — Сонце

Радість і визнання. Вдалий момент проявити себе яскраво і впевнено.

Стрілець — Лелека

Зміни на краще. Новий етап у роботі чи стосунках відкриває нові горизонти.

Козоріг — Дім

Стабільність і комфорт. День для сімейних справ чи зміцнення власних позицій.

Водолій — Миші

Дрібні неприємності можуть вимагати уваги. Сконцентруйтеся на деталях.

Риби — Ключ

Успіх і нові можливості. Ви знайдете правильне рішення, яке відкриє двері вперед.

29 серпня 2025 року поєднує удачу і стабільність. Хтось знайде натхнення та підтримку, інші — нові знання або внутрішню опору. Головне — рухатися вперед упевнено і з відкритим серцем.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.