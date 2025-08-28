- Дата публікації
Оракул Ленорман на 29 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — удача, Дівам — стабільність
29 серпня — день, який підсилює оптимізм і надихає на нові цілі. Карти підкажуть, коли діяти рішуче, а коли краще зберегти внутрішній ресурс.
Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, яка дає практичні підказки на кожен день. Її символи відображають реальні життєві ситуації — від кохання й роботи до виборів і підсвідомих сигналів. Прогноз на 29 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися у поточних енергіях і прийняти правильні рішення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Перехрестя
День вибору: настав час визначити напрям і зробити свідомий крок.
Телець — Книга
Приховані істини відкриваються. Гарний день для навчання чи отримання нових знань.
Близнята — Букет
Приємні сюрпризи, компліменти та вдячність — енергія радості наповнює день.
Рак — Зірки
Натхнення і великі плани. Чудово підходить для формування майбутніх цілей.
Лев — Собака
Вірність і підтримка. Друзі чи колеги стануть вашим ресурсом.
Діва — Якір
Стійкість і внутрішня сила. Ваші рішення міцно закріплять майбутні результати.
Терези — Серце
Час для гармонії та взаємності у стосунках. День теплих емоцій.
Скорпіон — Сонце
Радість і визнання. Вдалий момент проявити себе яскраво і впевнено.
Стрілець — Лелека
Зміни на краще. Новий етап у роботі чи стосунках відкриває нові горизонти.
Козоріг — Дім
Стабільність і комфорт. День для сімейних справ чи зміцнення власних позицій.
Водолій — Миші
Дрібні неприємності можуть вимагати уваги. Сконцентруйтеся на деталях.
Риби — Ключ
Успіх і нові можливості. Ви знайдете правильне рішення, яке відкриє двері вперед.
29 серпня 2025 року поєднує удачу і стабільність. Хтось знайде натхнення та підтримку, інші — нові знання або внутрішню опору. Головне — рухатися вперед упевнено і з відкритим серцем.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
