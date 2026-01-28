- Дата публікації
Оракул Ленорман на 29 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: Близнятам — важливі розмови, Козорогам — результат у справах
29 січня 2026 року стане днем рішень, переговорів і практичних кроків, які можуть дати швидкий ефект. Карти Оракула Ленорман радять уважно ставитися до слів, не відкладати важливе та діяти послідовно.
Оракул Ленорман показує ключові тенденції дня та підказує, де варто проявити активність, а де — стриманість. 29 січня 2026 року добре підходить для робочих домовленостей, фінансових питань і завершення справ, які довго залишалися «в підвішеному стані». День вимагатиме зібраності та чіткого плану дій.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Вершник
Новини або подія зрушать справи з місця. День сприятливий для швидких рішень та активних контактів.
Телець — Риби
Фінансові питання виходять на перший план. Можливі вигідні домовленості або корисні придбання.
Близнята — Птахи
Важливі розмови, обговорення і переговори. Варто не піддаватися хвилюванням та зосередитися на фактах.
Рак — Дім
Потреба в стабільності та спокої. Гарний день для домашніх справ і турботи про себе.
Лев — Сонце
День принесе позитив і помітний результат. Ваші дії дадуть відчутний ефект.
Діва — Книжка
Не вся інформація ще доступна. Краще не поспішати з висновками і дати ситуації розкритися.
Терези — Сад
Зустрічі та спілкування з людьми принесуть користь. День підходить для домовленостей і контактів.
Скорпіон — Лисиця
Пильність і перевірка деталей. Не варто довіряти словам без підтверджень.
Стрілець — Корабель
Думки про майбутнє й нові напрями. Можливе рішення, яке змінить подальші плани.
Козоріг — Якір
Стабільний результат і впевненість у своїй позиції. Ви зможете закріпити досягнуте.
Водолій — Зірки
Нові ідеї та плани на перспективу. Гарний день для стратегічного мислення.
Риби — Серце
Підтримка й теплі емоції. День сприятливий для близьких розмов і відновлення ресурсу.
29 січня Близнята матимуть важливі розмови, які вплинуть на подальші рішення, а Козороги зможуть отримати стабільний результат у справах. Загалом день підходить для переговорів, фінансових рішень і кроків, які дають практичний ефект.
