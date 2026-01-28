Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман показує ключові тенденції дня та підказує, де варто проявити активність, а де — стриманість. 29 січня 2026 року добре підходить для робочих домовленостей, фінансових питань і завершення справ, які довго залишалися «в підвішеному стані». День вимагатиме зібраності та чіткого плану дій.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Вершник

Новини або подія зрушать справи з місця. День сприятливий для швидких рішень та активних контактів.

Телець — Риби

Фінансові питання виходять на перший план. Можливі вигідні домовленості або корисні придбання.

Близнята — Птахи

Важливі розмови, обговорення і переговори. Варто не піддаватися хвилюванням та зосередитися на фактах.

Рак — Дім

Потреба в стабільності та спокої. Гарний день для домашніх справ і турботи про себе.

Лев — Сонце

День принесе позитив і помітний результат. Ваші дії дадуть відчутний ефект.

Діва — Книжка

Не вся інформація ще доступна. Краще не поспішати з висновками і дати ситуації розкритися.

Терези — Сад

Зустрічі та спілкування з людьми принесуть користь. День підходить для домовленостей і контактів.

Скорпіон — Лисиця

Пильність і перевірка деталей. Не варто довіряти словам без підтверджень.

Стрілець — Корабель

Думки про майбутнє й нові напрями. Можливе рішення, яке змінить подальші плани.

Козоріг — Якір

Стабільний результат і впевненість у своїй позиції. Ви зможете закріпити досягнуте.

Водолій — Зірки

Нові ідеї та плани на перспективу. Гарний день для стратегічного мислення.

Риби — Серце

Підтримка й теплі емоції. День сприятливий для близьких розмов і відновлення ресурсу.

29 січня Близнята матимуть важливі розмови, які вплинуть на подальші рішення, а Козороги зможуть отримати стабільний результат у справах. Загалом день підходить для переговорів, фінансових рішень і кроків, які дають практичний ефект.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.