Оракул Ленорман на 29 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — нові знання, Левам — приємні сюрпризи

Оракул Ленорман / © Pixabay

Реклама

Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, кожна з яких відображає життєві події та внутрішні процеси. Вона дає короткі, але точні поради на щодень. Прогноз на 29 вересня 2025 року підкаже, які енергії будуть головними для вашого знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Ви знайдете рішення або отримаєте шанс, який відкриє нові можливості.

Телець — Сонце

День успіху й позитиву. Ваші зусилля принесуть заслужені результати.

Близнята — Серце

Гармонія, любов і взаєморозуміння стануть головними темами.

Рак — Дім

Родина та стабільність допоможуть відчути впевненість.

Лев — Букет

Очікуйте приємних сюрпризів, подарунків або щирої вдячності.

Діва — Книга

Нові знання чи відкриття принесуть користь. Добрий день для навчання.

Терези — Собака

Підтримка близьких допоможе вам зберегти рівновагу.

Скорпіон — Лелека

Зміни вже на підході. Це день для оновлення.

Стрілець — Зірки

Натхнення й великі ідеї. Ви зможете побачити шлях уперед.

Козоріг — Якір

Стабільність і впевненість допоможуть закріпити успіх.

Водолій — Конюшина

На вас чекає несподівана удача. Використайте її шансом.

Риби — Лист

Важливі новини або повідомлення можуть відкрити новий напрямок.

29 вересня 2025 року Діви отримають нові знання, а Леви — приємні сюрпризи. Для інших знаків цей день стане часом стабільності, змін, удачі чи гармонії у стосунках.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.