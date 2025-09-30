Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, які відображають життєві теми через прості образи: Ключ, Сонце, Серце, Дім, Зірки. Вони показують не лише події, а й внутрішні тенденції. Прогноз на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року допоможе побачити, які можливості, рішення та підказки чекають на кожен знак зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

Тиждень ясності та впевненості. Ваші зусилля почнуть приносити відчутні результати.

Телець — Серце

Відносини, турбота й гармонія вийдуть на перший план. Добрий період для зміцнення зв’язків.

Близнята — Ключ

Ви отримаєте рішення або шанс, який відкриє новий шлях. Не бійтеся діяти.

Рак — Дім

Домашній затишок і стабільність допоможуть відновити сили.

Лев — Букет

Приємні події, компліменти чи подяка зроблять тиждень теплим і світлим.

Діва — Книга

Здобуття нових знань або розкриття таємниці стане важливим моментом.

Терези — Лелека

Зміни й оновлення принесуть позитив. Ви відчуєте рух уперед.

Скорпіон — Перехрестя

Тиждень вибору. Варто добре все обміркувати перед рішенням.

Стрілець — Зірки

Натхнення, віра в себе й бачення майбутнього допоможуть визначити нові цілі.

Козоріг — Якір

Період стабільності. Ви зможете закріпити результати своєї праці.

Водолій — Конюшина

Маленька удача чи випадковість допоможе вам у важливій справі.

Риби — Собака

Довіра й підтримка близьких стануть основою вашої внутрішньої рівноваги.

Тиждень із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року сприятиме гармонії, стабільності й натхненню. Близнюки знайдуть нові можливості, Козороги — упевненість, Терези — зміни, а Риби — підтримку. Це час, коли Всесвіт налаштовує на новий осінній ритм.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

