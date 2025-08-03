Оракул Ленорман на 3 серпня 2025 року: Терезам внутрішня тиша, Овнам нові згадки

Оракул Ленорман / © Pixabay

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Колода Оракула Ленорман — це система символічних карт, які працюють як повсякденні маяки. Прогноз на 3 серпня 2025 року спеціально підкаже кожному знаку: час для завершення, вибору шляху або глибшого внутрішнього зв’язку з собою.

Овен — Лист

Сьогодні ви отримаєте важливе повідомлення чи новину. Це може бути особистий лист, офіційний документ або запрошення, яке змінить ваші плани.

Телець — Музика

Гармонія і натхнення — творча або енергетична близькість із середовищем. День для пошуку любові, краси, нових тактів.

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Близнюки — Сонце

Світло, успіх, ясність — карта обіцяє час публічності, визнання, енергії нового початку.

Рак — Якір

Стабільність, впевненість, серйозний фундамент. День для укріплення позицій у справі або зобов’язаннях.

Лев — Хмари

Невизначеність або роздвоєння між варіантами. Не поспішайте ухвалювати рішення — почекайте, поки з’явиться ясність.

Діва — Букет

Приємність, комплімент або знак вдячності. День подарунків, теплих відчуттів та добрих жестів.

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Терези — Тиша

Час усамітнення, рефлексії і перезавантаження. Внутрішня ясність прийде в тиші.

Скорпіон — Коса

Різка зміна або завершення. Якщо щось точно не працює — сміливо зрізайте це й рухайтеся далі.

Стрілець — Дерево

Міцне зростання, здоров’я і коріння. День про стабільність і вкорінення в добре перевірене.

Козоріг — Ключ

Рішення, відкриття, доступ — сьогодні легко знайти вихід або розв’язати заплутану ситуацію.

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Водолій — Сад

Публічні зустрічі, соціальні події, розвиток через мережі. Яскраве спілкування принесе ідеї.

Риби — Лілії

Ніжність, спокій, зрілість емоцій. День гармонії й духовних роздумів.

3 серпня 2025 — час завершень, вибору й внутрішнього балансу. Хтось знайде силу в тиші, хтось — ключ до справи, а комусь слід відпустити зайве і рухатися далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.