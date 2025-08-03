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- Астрологія
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Оракул Ленорман на 3 серпня 2025 року: Терезам внутрішня тиша, Овнам нові згадки
3 серпня Ленорман підкаже, коли варто зупинитися, а коли – прислухатися до внутрішніх відчуттів. Завершуйте, обирайте і рухайтеся далі в балансі та ясності.
Колода Оракула Ленорман — це система символічних карт, які працюють як повсякденні маяки. Прогноз на 3 серпня 2025 року спеціально підкаже кожному знаку: час для завершення, вибору шляху або глибшого внутрішнього зв’язку з собою.
Овен — Лист
Сьогодні ви отримаєте важливе повідомлення чи новину. Це може бути особистий лист, офіційний документ або запрошення, яке змінить ваші плани.
Телець — Музика
Гармонія і натхнення — творча або енергетична близькість із середовищем. День для пошуку любові, краси, нових тактів.
Близнюки — Сонце
Світло, успіх, ясність — карта обіцяє час публічності, визнання, енергії нового початку.
Рак — Якір
Стабільність, впевненість, серйозний фундамент. День для укріплення позицій у справі або зобов’язаннях.
Лев — Хмари
Невизначеність або роздвоєння між варіантами. Не поспішайте ухвалювати рішення — почекайте, поки з’явиться ясність.
Діва — Букет
Приємність, комплімент або знак вдячності. День подарунків, теплих відчуттів та добрих жестів.
Терези — Тиша
Час усамітнення, рефлексії і перезавантаження. Внутрішня ясність прийде в тиші.
Скорпіон — Коса
Різка зміна або завершення. Якщо щось точно не працює — сміливо зрізайте це й рухайтеся далі.
Стрілець — Дерево
Міцне зростання, здоров’я і коріння. День про стабільність і вкорінення в добре перевірене.
Козоріг — Ключ
Рішення, відкриття, доступ — сьогодні легко знайти вихід або розв’язати заплутану ситуацію.
Водолій — Сад
Публічні зустрічі, соціальні події, розвиток через мережі. Яскраве спілкування принесе ідеї.
Риби — Лілії
Ніжність, спокій, зрілість емоцій. День гармонії й духовних роздумів.
3 серпня 2025 — час завершень, вибору й внутрішнього балансу. Хтось знайде силу в тиші, хтось — ключ до справи, а комусь слід відпустити зайве і рухатися далі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.