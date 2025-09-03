- Дата публікації
Оракул Ленорман на 3 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Тельцям — надійність, Стрільцям — натхнення
3 вересня — день, коли варто зосередитись на підтримці та гармонії, а внутрішній поштовх надихне на нові починання. Карти підкажуть, кому час діяти м’яко, а хто отримає додатковий імпульс.
Оракул Ленорман — це система з 36 карт з чіткою символікою реального життя: від змін до стабільності, від комунікацій до внутрішнього простору. Карти дають практичні поради на кожен день. Прогноз на 3 вересня 2025 року допоможе розпізнати, де шукати опору, а де ловити хвилю натхнення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лелека
Зміни на краще наближаються — саме час зайнятися новими починаннями або рухом вперед.
Телець — Якір
Стабільність та безпека — ваш ключ до впевненості й внутрішньої сили.
Близнята — Серце
День для теплоти й гармонії у спілкуванні — ідеально для відновлення стосунків.
Рак — Букет
Приємні сюрпризи та визнання — день, коли легко створити затишок і радість.
Лев — Сонце
Яскравість і позитив — ваша енергія сяє, використовуйте цей день для самовираження.
Діва — Хмари
Можливе затуманення планів. Не поспішайте — дочекайтеся ясності.
Терези — Ключ
Вирішення може прийти несподівано. Сьогодні відкриваються нові можливості.
Скорпіон — Перехрестя
Перед вами стоїть важливий вибір — не відхиляйтесь від того, що справді важливо.
Стрілець — Зірки
Натхнення, ясність і спонукання до дій — ідеальний день для встановлення нових цілей.
Козоріг — Дім
Потреба в безпеці та комфорті — гарний час зміцнити своє "домашнє гніздо".
Водолій — Бук
Знання та інформація стають ключовими — чудовий день для навчання чи відкриттів.
Риби — Собака
Вірність і підтримка — сьогодні варто довіряти близьким або пропонувати допомогу.
3 вересня 2025 року — гармонійний баланс між надійністю й натхненням. Хтось знайде опору, інші — джерело нових ідей. Важливо діяти усвідомлено і з балансом.
