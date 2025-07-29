Оракул Ленорман на 30 липня 2025 року: Ракам — приємний сюрприз, Козорогам — новий шанс у справах

Оракул Ленорман / © Pixabay

Реклама

Оракул Ленорман — це 36 карт-символів, які здатні показати головну енергію дня. 30 липня 2025 року обіцяє як приємні несподіванки, так і важливі повороти у роботі чи особистому житті. Кожен знак отримає власний ключ до успіху.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз на 30 липня 2025 року за картами Ленорман

Овен — “Ключ”

Відкриття, рішення, доступ.

Сьогодні ви знайдете розв’язання проблеми або отримаєте доступ до потрібних ресурсів. Використайте момент.

Реклама

Телець — “Корабель”

Подорож, зміни, рух уперед.

Чудовий день, щоб почати нову справу, вирушити у поїздку чи змінити напрямок діяльності.

Близнята — “Місяць”

Інтуїція, визнання, емоції.

Звертайте увагу на знаки та внутрішні відчуття — вони підкажуть, як діяти. Можливе отримання похвали.

Рак — “Конверт”

Новини, повідомлення, сюрприз.

День може принести приємну звістку або несподівану пропозицію, яка вплине на подальші події.

Лев — “Якір”

Стабільність, довгостроковість, надійність.

Зосередьтесь на тому, що справді важливо. День підходить для укріплення позицій.

Реклама

Діва — “Миша”

Дрібні клопоти, втрата енергії.

Слідкуйте за деталями, щоб уникнути непорозумінь. Варто бути уважними до здоров’я.

Терези — “Серце”

Кохання, теплі почуття, симпатія.

День сприяє романтичним проявам, гармонійним зустрічам і емоційній близькості.

Скорпіон — “Дорога”

Вибір, напрямок, можливості.

Перед вами відкривається кілька варіантів дій. Оберіть той, що веде до зростання.

Стрілець — “Дерево”

Стабільне зростання, розвиток, здоров’я.

День вдалий для закріплення досягнутого та зміцнення сил.

Реклама

Козоріг — “Сонце”

Успіх, ясність, перемога.

Чудовий день для роботи над важливими проєктами. Усе вдасться, якщо діятимете впевнено.

Водолій — “Чоловік”

Активна дія, партнерство, рішучість.

Може з’явитися впливова особа, готова допомогти або надихнути на дію.

Риби — “Хмари”

Невизначеність, коливання, пошук ясності.

Не поспішайте з рішеннями. Спершу дочекайтеся прояснення ситуації.

Карта дня для всіх — “Вежа”

День, коли важливо подивитися на ситуацію з іншого ракурсу, піднятися над проблемами та вибудувати власну систему захисту.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше відомий астролог Росс назвав нові дати закінчення війни в Україні.

Знавець впливу планет вважає, що Росія атакуватиме ще більше великі міста, але фінал можливий вже незабаром.