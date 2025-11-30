Оракул Ленорман на 30 листопада 2025 року: що карти пророкують кожному знаку зодіаку

Оракул Ленорман / © ТСН

30 листопада завершує насичений енергетичний період, коли особливо важливо чути внутрішні сигнали та уважно читати знаки навколо себе. Ленорман допомагає зрозуміти, які теми дня виходять на перший план, де закладені можливості, а де — приховані ризики. Цей день потребує ясності, інтуїції та вміння тримати баланс. Дізнайтеся, яку карту отримує ваш знак і що сьогодні буде вашим головним орієнтиром.

Гороскоп за знаками зодіаку на 30 листопада

Овен — Карта «Лелека»

День змін та оновлення. Можливий перехід на новий етап, зміни у побуті або раптовий прилив енергії. Тримайтеся гнучкості — зміни працюють на вас.

Телець — Карта «Собаки»

Сьогодні важлива підтримка друзів та взаємність. Можлива допомога від близької людини або зміцнення партнерських стосунків. День лояльності та довіри.

Близнята — Карта «Лисиця»

Пильність буде вашим головним союзником. Уникайте ситуацій, де є сумніви. Корисно аналізувати слова та дії інших, не приймаючи все на віру.

Рак — Карта «Букет»

Приємні новини, вдячність, маленькі радощі. День наповнений увагою та позитивними проявами. Вдалі зустрічі, подарунки, добрі емоції.

Лев — Карта «Птахи»

Активне спілкування, дзвінки, перемовини або короткі поїздки. День неспокійний, але продуктивний. Уникайте зайвих переживань — обирайте чіткість.

Діва — Карта «Корабель»

Рух вперед, розширення простору, нові можливості. Можлива дорога або зміна у планах. День сприяє перспективам і пошуку нового напрямку.

Терези — Карта «Ключ»

Ви знайдете рішення або відкриєте новий шлях. День проривів, ясності та правильних рішень. Важливе питання нарешті зрушить з місця.

Скорпіон — Карта «Дім»

Центр тяжіння — сім’я, домашні справи, особистий простір. Варто навести лад, приділити час близьким або укріпити внутрішню рівновагу.

Стрілець — Карта «Місяць»

Інтуїція, емоційна глибина, творчість. День підходить для натхнення, творчих проєктів і розкриття внутрішнього потенціалу. Можлива хвиля визнання.

Козоріг — Карта «Дерево»

Повільний, стабільний розвиток. Подбайте про здоров’я, ресурси та відновлення. День сприятливий для довгострокових рішень.

Водолій — Карта «Лист»

Новини, документи або важливі повідомлення. Звертайте увагу на деталі — у них ключ до розуміння ситуації. Може прийти довгоочікувана інформація.

Риби — Карта «Ведмідь»

Сила, захист і вплив. Можлива зустріч із людиною, яка відіграє важливу роль. Сьогодні ви можете утвердити свої позиції або отримати підтримку згори.

Ленорман на 30 листопада пропонує кожному знаку власний шлях: для когось це зміни, для когось — підтримка або нова інформація, а для когось — внутрішня гармонія. Це день, у якому варто дослухатися і до інтуїції, і до логіки, адже обидві працюють однаково точно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

