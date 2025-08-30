ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
2 хв

Оракул Ленорман на 30 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — стабільність, Близнятам — несподівані відкриття

30 серпня — день, коли важливо зберегти внутрішню рівновагу, а відкриті можливості можуть принести приємний сюрприз. Ленорман підкаже, де діяти впевнено, а де дослухатися до обставин.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система з 36 карт, що символічно відображають життєві ситуації: стосунки, зміни, подорожі, фінанси та емоційні стани. У порівнянні з Таро, він працює більш конкретно й прямо. Прогноз на 30 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися у напрямках дня: де жити стабільно, а де відкриватися новому.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Джерело
    Фінансові перспективи та ресурси можуть виявитися щедрими. Сприймайте можливості поповнення або зростання.

  • Телець — Хмари
    Можлива невизначеність і туманність у планах. Краще не приймати ключових рішень до ясності.

  • Близнята — Сонце
    Успіх, енергія та схвалення. День дозволить розкрити свій потенціал із найкращого боку.

  • Рак — Дерево
    Стійкість, здоров’я і зростання. Присвятіть день налагодженню внутрішнього ресурсу.

  • Лев — Лист
    Документи чи повідомлення принесуть важливу інформацію. Будьте уважні до деталей.

  • Діва — Ключ
    Вирахування можливості або рішення — двері відкриються, якщо ви знаєте, який замок відкривати.

  • Терези — Якір
    Стабільність, опора, довготривалі результати. День підходить для закріплення досягнень.

  • Скорпіон — Букет
    Приємні сюрпризи, компліменти чи невеликі жесті уваги — ідеальний день для душевного тепла.

  • Стрілець — Лелека
    Зміни на краще та оновлення — рухайтеся вперед із відкритим серцем.

  • Козоріг — Книжка
    Знання або таємниці стануть ключовими. Вдалий час для навчання чи поглиблення інформації.

  • Водолій — Миша
    Дрібні клопоти можуть виснажувати; не ігноруйте деталі, щоб уникнути втрат.

  • Риби — Перехрестя
    Вибір на горизонті. Прислухайтеся до себе і приймайте рішення з упевненістю.

30 серпня 2025 року — поєднання стабільності та потенційних променів майбутнього. Хтось збереже опору, інші відкриють нові напрямки. Довідайтесь моментом: діяти або відпочити — і жодна енергія не буде марною.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

