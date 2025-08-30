- Дата публікації
Оракул Ленорман на 30 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — стабільність, Близнятам — несподівані відкриття
30 серпня — день, коли важливо зберегти внутрішню рівновагу, а відкриті можливості можуть принести приємний сюрприз. Ленорман підкаже, де діяти впевнено, а де дослухатися до обставин.
Оракул Ленорман — це система з 36 карт, що символічно відображають життєві ситуації: стосунки, зміни, подорожі, фінанси та емоційні стани. У порівнянні з Таро, він працює більш конкретно й прямо. Прогноз на 30 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися у напрямках дня: де жити стабільно, а де відкриватися новому.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Джерело
Фінансові перспективи та ресурси можуть виявитися щедрими. Сприймайте можливості поповнення або зростання.
Телець — Хмари
Можлива невизначеність і туманність у планах. Краще не приймати ключових рішень до ясності.
Близнята — Сонце
Успіх, енергія та схвалення. День дозволить розкрити свій потенціал із найкращого боку.
Рак — Дерево
Стійкість, здоров’я і зростання. Присвятіть день налагодженню внутрішнього ресурсу.
Лев — Лист
Документи чи повідомлення принесуть важливу інформацію. Будьте уважні до деталей.
Діва — Ключ
Вирахування можливості або рішення — двері відкриються, якщо ви знаєте, який замок відкривати.
Терези — Якір
Стабільність, опора, довготривалі результати. День підходить для закріплення досягнень.
Скорпіон — Букет
Приємні сюрпризи, компліменти чи невеликі жесті уваги — ідеальний день для душевного тепла.
Стрілець — Лелека
Зміни на краще та оновлення — рухайтеся вперед із відкритим серцем.
Козоріг — Книжка
Знання або таємниці стануть ключовими. Вдалий час для навчання чи поглиблення інформації.
Водолій — Миша
Дрібні клопоти можуть виснажувати; не ігноруйте деталі, щоб уникнути втрат.
Риби — Перехрестя
Вибір на горизонті. Прислухайтеся до себе і приймайте рішення з упевненістю.
30 серпня 2025 року — поєднання стабільності та потенційних променів майбутнього. Хтось збереже опору, інші відкриють нові напрямки. Довідайтесь моментом: діяти або відпочити — і жодна енергія не буде марною.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
