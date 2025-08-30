Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — це система з 36 карт, що символічно відображають життєві ситуації: стосунки, зміни, подорожі, фінанси та емоційні стани. У порівнянні з Таро, він працює більш конкретно й прямо. Прогноз на 30 серпня 2025 року допоможе зорієнтуватися у напрямках дня: де жити стабільно, а де відкриватися новому.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Джерело

Фінансові перспективи та ресурси можуть виявитися щедрими. Сприймайте можливості поповнення або зростання.

Телець — Хмари

Можлива невизначеність і туманність у планах. Краще не приймати ключових рішень до ясності.

Близнята — Сонце

Успіх, енергія та схвалення. День дозволить розкрити свій потенціал із найкращого боку.

Рак — Дерево

Стійкість, здоров’я і зростання. Присвятіть день налагодженню внутрішнього ресурсу.

Лев — Лист

Документи чи повідомлення принесуть важливу інформацію. Будьте уважні до деталей.

Діва — Ключ

Вирахування можливості або рішення — двері відкриються, якщо ви знаєте, який замок відкривати.

Терези — Якір

Стабільність, опора, довготривалі результати. День підходить для закріплення досягнень.

Скорпіон — Букет

Приємні сюрпризи, компліменти чи невеликі жесті уваги — ідеальний день для душевного тепла.

Стрілець — Лелека

Зміни на краще та оновлення — рухайтеся вперед із відкритим серцем.

Козоріг — Книжка

Знання або таємниці стануть ключовими. Вдалий час для навчання чи поглиблення інформації.

Водолій — Миша

Дрібні клопоти можуть виснажувати; не ігноруйте деталі, щоб уникнути втрат.

Риби — Перехрестя

Вибір на горизонті. Прислухайтеся до себе і приймайте рішення з упевненістю.

30 серпня 2025 року — поєднання стабільності та потенційних променів майбутнього. Хтось збереже опору, інші відкриють нові напрямки. Довідайтесь моментом: діяти або відпочити — і жодна енергія не буде марною.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.