Оракул Ленорман на 30 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — гармонія, Водоліям — зміни

Оракул Ленорман — це 36 карт, які відображають життєві ситуації та настрої дня у простих, але глибоких символах. Їхні підказки допомагають знайти баланс між дією та прийняттям. Прогноз на 30 вересня 2025 року відкриває, що чекає кожен знак зодіаку наприкінці місяця.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

День ясності, упевненості та визнання. Ваші зусилля помітять.

Телець — Букет

Приємні події чи вдячність зроблять цей день особливим.

Близнята — Лист

Новини або несподівана звістка вплинуть на ваші рішення.

Рак — Серце

Гармонія, любов і підтримка наповнять ваш день теплом.

Лев — Ключ

Ви знайдете розв'язання складного питання або отримаєте шанс діяти.

Діва — Дім

Родина, затишок і стабільність — головні теми цього дня.

Терези — Перехрестя

Постане вибір. Прислухайтеся до інтуїції, не поспішайте.

Скорпіон — Собака

Надійний друг або партнер стане вашим головним союзником.

Стрілець — Зірки

Натхнення, мрії та віра у себе відкриють нові можливості.

Козоріг — Якір

День стабільності та впевненості. Добре для завершення справ.

Водолій — Лелека

Зміни неминучі — прийміть їх із відкритим серцем.

Риби — Конюшина

Удача поруч. Маленький шанс принесе великий результат.

30 вересня 2025 року Раки відчують гармонію, а Водолії — зміни. Інші знаки знайдуть ясність, удачу чи натхнення. Це день, коли варто підбити підсумки вересня і спокійно підготуватися до нових початків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

