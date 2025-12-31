Оракул Ленорман на 31 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — теплі підсумки, Рибам — емоційний комфорт

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає відчути настрій завершального дня року та підказує, як провести його з користю для себе. 31 грудня символи вказують на важливість внутрішньої рівноваги, щирого спілкування й усвідомлення власних досягнень.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Вдале завершення року. Ви знаходите правильний підхід і ставите логічну крапку.

Телець — Букет

Приємні емоції, подяка й теплі жести. День подарує відчуття свята.

Близнята — Сад

Спілкування, зустрічі та святкова атмосфера. Ви будете серед людей і в гарному настрої.

Рак — Дім

Затишок і стабільність. Найкраще провести час у родинному колі.

Лев — Сонце

Теплі підсумки року й задоволення від результатів. Ви відчуєте гордість за зроблене.

Діва — Книга

Внутрішні висновки й роздуми. Не все потрібно озвучувати — деякі речі важливо залишити для себе.

Терези — Серце

Щирі емоції та близьке спілкування. День сприятливий для примирення й теплих слів.

Скорпіон — Вежа

Потреба в дистанції. Варто побути наодинці або уникати зайвого шуму.

Стрілець — Корабель

Плани на майбутнє та мрії про нові горизонти. Ви дивитеся вперед із надією.

Козоріг — Якір

Стабільність і впевненість. Ви входите в новий рік із міцною опорою.

Водолій — Лелека

Передчуття змін і оновлення. Новий етап уже близько.

Риби — Місяць

Емоційний комфорт і потреба в спокійному, теплом ритмі. Прислухайтеся до себе.

31 грудня Леви зможуть тепло підсумувати рік і відчути задоволення від досягнень, а Риби — зберегти емоційний комфорт і внутрішній спокій. Загалом день сприятливий для щирих емоцій, завершення справ і м’якого переходу до нового року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

