Оракул Ленорман на 31 липня 2025 року: Левам стабільність, Рибам гармонія

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — це колода символічних карт, кожна з яких несе власний образ і підказку. Їхнє значення допомагає глибше побачити події дня, зрозуміти внутрішні тенденції та зовнішні обставини. Прогноз на 31 липня 2025 року підкаже, чого очікувати кожному знаку зодіаку та як найкраще використати енергію цього дня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — “Кінь”

Сьогодні день активних змін і руху вперед. Можливі нові контакти, поїздки або старт нових справ. Не бійтеся швидких рішень.

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Телець — “Хмари”

День може принести невизначеність. Уникайте поспішних висновків і дійте, коли ситуація стане яснішою.

Близнята — “Букет”

Очікуйте приємні несподіванки, слова вдячності або теплі зустрічі. Чудовий день для спілкування та подарунків.

Рак — “Книга”

Ви можете дізнатися щось нове або важливе. Це гарний час для навчання, читання, отримання знань.

Лев — “Якір”

День обіцяє стабільність і впевненість. Можливе закріплення досягнень чи укладення довгострокових домовленостей.

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Діва — “Миші”

Можливі дрібні втрати або витрати енергії на дрібниці. Будьте уважні до деталей і документів.

Терези — “Серце”

День сповнений романтики, гармонії та теплих почуттів. Можливе зміцнення особистих стосунків.

Скорпіон — “Коса”

Різкі зміни або відсікання непотрібного. Ви можете вирішити попрощатися з тим, що більше не приносить користі.

Стрілець — “Ведмідь”

Сила, вплив і підтримка з боку авторитетної людини. Гарний день для розв'язання фінансових питань.

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Козоріг — “Сонце”

Енергія успіху і визнання. Добре заявити про себе, взяти ініціативу та рухатися до амбітних цілей.

Водолій — “Сад”

Соціальна активність, нові знайомства та участь у публічних заходах принесуть користь і задоволення.

Риби — “Лілії”

Внутрішня гармонія, духовний спокій і теплі стосунки. Гарний день для відпочинку та глибоких розмов.

31 липня — день, коли варто прислухатися до знаків та символів, які підказує життя. Хтось отримає нові знання, інші знайдуть стабільність або натхнення у стосунках. Це час зміцнення власних позицій та усвідомлених кроків уперед.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.