Оракул Ленорман на 31 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — відкриття, Дівам — баланс
31 серпня — день завершення літа, який принесе емоційне оновлення та шанс знайти внутрішній баланс. Карти підкажуть, де варто відкриватись, а де — спокійно закріпити досягнуте.
Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, які дають практичні поради до кожного дня, вказуючи на ситуації, емоції та рішення. Прогноз на 31 серпня допоможе зорієнтуватися: чи краще відкриватися змінам, чи зберігати внутрішню рівновагу у цей особливий кінець літа — час діяти згідно з гармонією внутрішнього стану.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Букет
День сповниться тепла, радості і вдячності — ідеальний момент подарувати або отримати позитив.
Телець — Лелека
Оновлення та прогрес — відкриття нового етапу у житті приносить легкість і світлі перспективи.
Близнята — Собака
Вірна підтримка з боку близьких чи колег. Довіра допоможе подолати будь-який виклик.
Рак — Серце
Гармонія та взаємність у стосунках. День, коли душевні зв’язки починають зігрівати.
Лев — Сонце
Прозора ясність, успіх і визнання — час, щоб сяяти та ділитися своїм сяйвом.
Діва — Якір
Внутрішня стабільність, глибокий баланс і тверда опора — ваш комфорт у центрі уваги.
Терези — Перехрестя
Потрібно обрати шлях. Прислухайтеся до голосу серця — він підкаже, куди йти.
Скорпіон — Ключ
Вирішення або шанс, який відкриває двері. Хтось знайде відповідь сьогодні.
Стрілець — Зелень
Зростання і здоровʼя стають основою. День для закріплення власної сили.
Козоріг — Лист
Важлива звістка або офіційний документ можуть відкрити нові горизонти.
Водолій — Зірки
Натхнення й ідеї чекають у темі майбутнього. Час мріяти й планувати.
Риби — Хрест
Момент для духовного пробудження й осмислення завершення літа в перспективі.
31 серпня 2025 року — день, коли треба знайти гармонію між відкриттям нового і збереженням внутрішньої сили. День, коли дії мають бути свідомими, а рішення — виваженими.
