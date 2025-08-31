Оракул Ленорман на 31 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — відкриття, Дівам — баланс

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, які дають практичні поради до кожного дня, вказуючи на ситуації, емоції та рішення. Прогноз на 31 серпня допоможе зорієнтуватися: чи краще відкриватися змінам, чи зберігати внутрішню рівновагу у цей особливий кінець літа — час діяти згідно з гармонією внутрішнього стану.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Букет

День сповниться тепла, радості і вдячності — ідеальний момент подарувати або отримати позитив.

Телець — Лелека

Оновлення та прогрес — відкриття нового етапу у житті приносить легкість і світлі перспективи.

Близнята — Собака

Вірна підтримка з боку близьких чи колег. Довіра допоможе подолати будь-який виклик.

Рак — Серце

Гармонія та взаємність у стосунках. День, коли душевні зв’язки починають зігрівати.

Лев — Сонце

Прозора ясність, успіх і визнання — час, щоб сяяти та ділитися своїм сяйвом.

Діва — Якір

Внутрішня стабільність, глибокий баланс і тверда опора — ваш комфорт у центрі уваги.

Терези — Перехрестя

Потрібно обрати шлях. Прислухайтеся до голосу серця — він підкаже, куди йти.

Скорпіон — Ключ

Вирішення або шанс, який відкриває двері. Хтось знайде відповідь сьогодні.

Стрілець — Зелень

Зростання і здоровʼя стають основою. День для закріплення власної сили.

Козоріг — Лист

Важлива звістка або офіційний документ можуть відкрити нові горизонти.

Водолій — Зірки

Натхнення й ідеї чекають у темі майбутнього. Час мріяти й планувати.

Риби — Хрест

Момент для духовного пробудження й осмислення завершення літа в перспективі.

31 серпня 2025 року — день, коли треба знайти гармонію між відкриттям нового і збереженням внутрішньої сили. День, коли дії мають бути свідомими, а рішення — виваженими.

