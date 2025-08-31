ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 31 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Рибам — відкриття, Дівам — баланс

31 серпня — день завершення літа, який принесе емоційне оновлення та шанс знайти внутрішній баланс. Карти підкажуть, де варто відкриватись, а де — спокійно закріпити досягнуте.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, які дають практичні поради до кожного дня, вказуючи на ситуації, емоції та рішення. Прогноз на 31 серпня допоможе зорієнтуватися: чи краще відкриватися змінам, чи зберігати внутрішню рівновагу у цей особливий кінець літа — час діяти згідно з гармонією внутрішнього стану.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Букет
    День сповниться тепла, радості і вдячності — ідеальний момент подарувати або отримати позитив.

  • Телець — Лелека
    Оновлення та прогрес — відкриття нового етапу у житті приносить легкість і світлі перспективи.

  • Близнята — Собака
    Вірна підтримка з боку близьких чи колег. Довіра допоможе подолати будь-який виклик.

  • Рак — Серце
    Гармонія та взаємність у стосунках. День, коли душевні зв’язки починають зігрівати.

  • Лев — Сонце
    Прозора ясність, успіх і визнання — час, щоб сяяти та ділитися своїм сяйвом.

  • Діва — Якір
    Внутрішня стабільність, глибокий баланс і тверда опора — ваш комфорт у центрі уваги.

  • Терези — Перехрестя
    Потрібно обрати шлях. Прислухайтеся до голосу серця — він підкаже, куди йти.

  • Скорпіон — Ключ
    Вирішення або шанс, який відкриває двері. Хтось знайде відповідь сьогодні.

  • Стрілець — Зелень
    Зростання і здоровʼя стають основою. День для закріплення власної сили.

  • Козоріг — Лист
    Важлива звістка або офіційний документ можуть відкрити нові горизонти.

  • Водолій — Зірки
    Натхнення й ідеї чекають у темі майбутнього. Час мріяти й планувати.

  • Риби — Хрест
    Момент для духовного пробудження й осмислення завершення літа в перспективі.

31 серпня 2025 року — день, коли треба знайти гармонію між відкриттям нового і збереженням внутрішньої сили. День, коли дії мають бути свідомими, а рішення — виваженими.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

