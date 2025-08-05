Оракул Ленорман на 4–10 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, що розкривають приховані тенденції та можливості. Прогноз на 4–10 серпня 2025 року покаже, що варто врахувати кожному знаку, аби використати енергію тижня на максимум.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — “Ключ”

Тиждень відкриттів і розв'язання складних питань. Ви отримаєте доступ до нових можливостей, які допоможуть вийти на інший рівень.

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Телець — “Вежа”

Час діяти стратегічно. Працюйте над зміцненням свого статусу та будьте уважні до формальних питань і документів.

Близнята — “Лист”

Важливі новини чи запрошення можуть змінити ваші плани. Слідкуйте за повідомленнями та електронною поштою.

Рак — “Букет”

Тиждень приємних сюрпризів і теплих зустрічей. Вдалий час для романтики та прояву вдячності.

Лев — “Сонце”

Успіх, визнання і підйом енергії. Чудовий період для самопрезентації та реалізації амбітних ідей.

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Діва — “Лелека”

Час оновлень. Можливі зміни в роботі, побуті або особистому житті, які принесуть позитив.

Терези — “Лілії”

Тиждень внутрішньої гармонії та спокою. Добре підходить для відновлення ресурсів і побудови довірливих стосунків.

Скорпіон — “Коса”

Можливі раптові зміни або завершення певного етапу. Відкиньте зайве, щоб рухатися далі.

Стрілець — “Перехрестя”

Перед вами відкриються кілька варіантів розвитку подій. Оберіть той, що відповідає вашим справжнім бажанням.

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Козоріг — “Ведмідь”

Час зміцнення позицій і отримання підтримки від впливових людей. Гарний тиждень для важливих переговорів.

Водолій — “Сад”

Соціальна активність принесе нові знайомства та ідеї. Варто бути відкритими до співпраці.

Риби — “Серце”

Тиждень любові та емоційної теплоти. Добре підходить для романтичних побачень і гармонізації стосунків.

Період з 4 по 10 серпня 2025 року — це поєднання руху, вибору і внутрішнього зростання. Для одних знаків цей час стане стартом нових справ, для інших — моментом завершення старих етапів. Головне — діяти усвідомлено та використовувати можливості, які надає Всесвіт.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.