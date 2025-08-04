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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
2 хв

Оракул Ленорман на 4 серпня 2025 року: Стрільцям — нові початки, Терезам — внутрішній баланс

4 серпня карти Ленорман допоможуть зорієнтуватися у темах оновлення, самопізнання і соціального зростання. Хтось зробить перший крок до нового старту, хтось — зануриться у внутрішній світ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система символічних карт, які працюють як маяки для щоденного шляху. На 4 серпня 2025 року енергія дня вказує на оновлення, рівновагу та участь у спільнотах. Прогноз для кожного знаку зіставляє символ дня з життєвими темами — щоб ви використали потенціал правильно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — “Ключ”

Рішення, відкриття, прорив на новий рівень. Сьогодні легко знайти правильний вихід або почати важливу справу.

Телець — “Букет”

Приємні сюрпризи, труднощі розсвітяться теплим знаком уваги. Гарний день для жестів вдячності чи подарунків.

Близнята — “Корабель”

Рух, переїзд або зміна напрямку. День ідеальний для відряджень, оновлення планів або дальніх дзвінків.

Рак — “Лист”

Повідомлення, звістка, запрошення — інформація зіграє ключову роль. Стежте за новинами.

Лев — “Міст”

Партнерство, компроміс і рішення через взаємодію. Цей день обіцяє знайти точку дотику навіть у складних питаннях.

Діва — “Хмари”

Невизначеність або сумнів у планах. Краще дати ситуації час, щоб вона прояснилася.

Терези — “Лілії”

Внутрішній спокій, зрілість у рішеннях, гідність та баланс. День для глибоких роздумів.

Скорпіон — “Коса”

Різка зміна, очищення простору. Старе відходить — звільняється місце для нового.

Стрілець — “Сонце”

Потужний потенціал, ясність, визнання. День для публічності, лідерства, нового старту.

Козоріг — “Ведмідь”

Стабільність, підтримка з боку впливових людей, фінансова опора. Дійсно міцна база.

Водолій — “Сад”

Соціальне коло, події, мережі. Нові контакти й знайомства можуть привести до важливих результатів.

Риби — “Серце”

Емоційна гармонія, взаємність, любов. День для ніжності, душевних зв’язків та внутрішнього тепла.

4 серпня 2025 року — день, що закликає відкрити нові двері, налагодити рівновагу й відновити соціальні зв’язки. Ідеальний момент для тих, хто прагне руху або внутрішньої тиші.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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