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- Астрологія
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Оракул Ленорман на 4 серпня 2025 року: Стрільцям — нові початки, Терезам — внутрішній баланс
4 серпня карти Ленорман допоможуть зорієнтуватися у темах оновлення, самопізнання і соціального зростання. Хтось зробить перший крок до нового старту, хтось — зануриться у внутрішній світ.
Оракул Ленорман — це система символічних карт, які працюють як маяки для щоденного шляху. На 4 серпня 2025 року енергія дня вказує на оновлення, рівновагу та участь у спільнотах. Прогноз для кожного знаку зіставляє символ дня з життєвими темами — щоб ви використали потенціал правильно.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — “Ключ”
Рішення, відкриття, прорив на новий рівень. Сьогодні легко знайти правильний вихід або почати важливу справу.
Телець — “Букет”
Приємні сюрпризи, труднощі розсвітяться теплим знаком уваги. Гарний день для жестів вдячності чи подарунків.
Близнята — “Корабель”
Рух, переїзд або зміна напрямку. День ідеальний для відряджень, оновлення планів або дальніх дзвінків.
Рак — “Лист”
Повідомлення, звістка, запрошення — інформація зіграє ключову роль. Стежте за новинами.
Лев — “Міст”
Партнерство, компроміс і рішення через взаємодію. Цей день обіцяє знайти точку дотику навіть у складних питаннях.
Діва — “Хмари”
Невизначеність або сумнів у планах. Краще дати ситуації час, щоб вона прояснилася.
Терези — “Лілії”
Внутрішній спокій, зрілість у рішеннях, гідність та баланс. День для глибоких роздумів.
Скорпіон — “Коса”
Різка зміна, очищення простору. Старе відходить — звільняється місце для нового.
Стрілець — “Сонце”
Потужний потенціал, ясність, визнання. День для публічності, лідерства, нового старту.
Козоріг — “Ведмідь”
Стабільність, підтримка з боку впливових людей, фінансова опора. Дійсно міцна база.
Водолій — “Сад”
Соціальне коло, події, мережі. Нові контакти й знайомства можуть привести до важливих результатів.
Риби — “Серце”
Емоційна гармонія, взаємність, любов. День для ніжності, душевних зв’язків та внутрішнього тепла.
4 серпня 2025 року — день, що закликає відкрити нові двері, налагодити рівновагу й відновити соціальні зв’язки. Ідеальний момент для тих, хто прагне руху або внутрішньої тиші.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.