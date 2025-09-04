ТСН у соціальних мережах

Астрологія
309
2 хв

Оракул Ленорман на 4 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Козорогам — стабільність, Близнюкам — приємні новини

4 вересня — день, коли варто зосередитися на внутрішній рівновазі й уважно прислухатися до інформації. Карти Оракула Ленорман вказують, для кого цей день стане часом стабільності, а хто отримає приємні сюрпризи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, які відображають життєві обставини простими й зрозумілими символами. Вони допомагають зрозуміти, де очікувати новин, змін чи стабільності. Прогноз на 4 вересня 2025 року покаже, які теми дня будуть ключовими для кожного знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Собака
    День вірності й підтримки. Друзі чи колеги допоможуть у важливій справі.

  • Телець — Перехрестя
    Перед вами відкриється кілька варіантів. Обирайте те, що відповідає вашим цінностям.

  • Близнята — Лист
    Важливе повідомлення або документ принесуть гарні новини.

  • Рак — Хмари
    Можлива невизначеність. Уникайте поспішних рішень, дочекайтеся ясності.

  • Лев — Ключ
    Вирішення знайдеться. Це день для того, щоб відкривати нові двері.

  • Діва — Букет
    Приємний сюрприз або подяка. День, який дарує радість.

  • Терези — Зірки
    Натхнення і ясність у цілях. Гарний час для планування майбутнього.

  • Скорпіон — Дім
    Увага на сім’ю та побут. Важливо зміцнити власні позиції.

  • Стрілець — Сонце
    Успіх і впевненість. День принесе яскраві результати.

  • Козоріг — Якір
    Стабільність і внутрішня сила. Сьогодні ви можете закріпити досягнення.

  • Водолій — Книга
    Нова інформація чи знання вийдуть на перший план. Час для навчання.

  • Риби — Серце
    Гармонія у стосунках. День сприятливий для щирих емоцій.

4 вересня 2025 року принесе як стабільність і впевненість для одних, так і несподівані приємні новини для інших. Хтось отримає натхнення й нові знання, інші — відчують підтримку близьких або гармонію у стосунках.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

309
