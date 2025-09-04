Оракул Ленорман на 4 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Козорогам — стабільність, Близнюкам — приємні новини

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, які відображають життєві обставини простими й зрозумілими символами. Вони допомагають зрозуміти, де очікувати новин, змін чи стабільності. Прогноз на 4 вересня 2025 року покаже, які теми дня будуть ключовими для кожного знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Собака

День вірності й підтримки. Друзі чи колеги допоможуть у важливій справі.

Телець — Перехрестя

Перед вами відкриється кілька варіантів. Обирайте те, що відповідає вашим цінностям.

Близнята — Лист

Важливе повідомлення або документ принесуть гарні новини.

Рак — Хмари

Можлива невизначеність. Уникайте поспішних рішень, дочекайтеся ясності.

Лев — Ключ

Вирішення знайдеться. Це день для того, щоб відкривати нові двері.

Діва — Букет

Приємний сюрприз або подяка. День, який дарує радість.

Терези — Зірки

Натхнення і ясність у цілях. Гарний час для планування майбутнього.

Скорпіон — Дім

Увага на сім’ю та побут. Важливо зміцнити власні позиції.

Стрілець — Сонце

Успіх і впевненість. День принесе яскраві результати.

Козоріг — Якір

Стабільність і внутрішня сила. Сьогодні ви можете закріпити досягнення.

Водолій — Книга

Нова інформація чи знання вийдуть на перший план. Час для навчання.

Риби — Серце

Гармонія у стосунках. День сприятливий для щирих емоцій.

4 вересня 2025 року принесе як стабільність і впевненість для одних, так і несподівані приємні новини для інших. Хтось отримає натхнення й нові знання, інші — відчують підтримку близьких або гармонію у стосунках.

