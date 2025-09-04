- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 4 вересня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Козорогам — стабільність, Близнюкам — приємні новини
4 вересня — день, коли варто зосередитися на внутрішній рівновазі й уважно прислухатися до інформації. Карти Оракула Ленорман вказують, для кого цей день стане часом стабільності, а хто отримає приємні сюрпризи.
Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, які відображають життєві обставини простими й зрозумілими символами. Вони допомагають зрозуміти, де очікувати новин, змін чи стабільності. Прогноз на 4 вересня 2025 року покаже, які теми дня будуть ключовими для кожного знаку зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Собака
День вірності й підтримки. Друзі чи колеги допоможуть у важливій справі.
Телець — Перехрестя
Перед вами відкриється кілька варіантів. Обирайте те, що відповідає вашим цінностям.
Близнята — Лист
Важливе повідомлення або документ принесуть гарні новини.
Рак — Хмари
Можлива невизначеність. Уникайте поспішних рішень, дочекайтеся ясності.
Лев — Ключ
Вирішення знайдеться. Це день для того, щоб відкривати нові двері.
Діва — Букет
Приємний сюрприз або подяка. День, який дарує радість.
Терези — Зірки
Натхнення і ясність у цілях. Гарний час для планування майбутнього.
Скорпіон — Дім
Увага на сім’ю та побут. Важливо зміцнити власні позиції.
Стрілець — Сонце
Успіх і впевненість. День принесе яскраві результати.
Козоріг — Якір
Стабільність і внутрішня сила. Сьогодні ви можете закріпити досягнення.
Водолій — Книга
Нова інформація чи знання вийдуть на перший план. Час для навчання.
Риби — Серце
Гармонія у стосунках. День сприятливий для щирих емоцій.
4 вересня 2025 року принесе як стабільність і впевненість для одних, так і несподівані приємні новини для інших. Хтось отримає натхнення й нові знання, інші — відчують підтримку близьких або гармонію у стосунках.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.