Оракул Ленорман на 4 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — гармонія, Козорогам — удача

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, що відображає життєві процеси через зрозумілі символи: Ключ, Серце, Сонце, Конюшина. Її розклади допомагають побачити щоденні тенденції, прийняти рішення й помітити можливості. Прогноз на 4 жовтня 2025 року розповість, які енергії будуть головними для вашого знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Ви знайдете вихід зі складної ситуації. Довіряйте власним рішенням.

Телець — Букет (Bouquet)

День радості, вдячності й приємних подій. Ви отримаєте знак уваги.

Близнята — Лист

Новини або важливі розмови принесуть позитивні результати.

Рак — Дім

Сімейні справи, побут або домашні турботи стануть у центрі уваги.

Лев — Серце

День любові, гармонії та теплих емоцій. Приділіть час близьким.

Діва — Сонце

Успіх, ясність і відчуття внутрішньої сили допоможуть у справах.

Терези — Лелека

Можливі невеликі зміни, які принесуть покращення у ваш побут чи настрій.

Скорпіон — Перехрестя

На вас чекає вибір. Зважте рішення, не дійте імпульсивно.

Стрілець — Зірки

Натхнення та віра у себе допоможуть побачити новий напрямок.

Козоріг — Конюшина

Удача на вашому боці. Навіть дрібні події можуть обернутися на користь.

Водолій — Собака

Підтримка близьких чи друзів нагадає вам, що ви не самі.

Риби — Книга

Нові знання або внутрішнє відкриття допоможуть зрозуміти себе краще.

4 жовтня 2025 року Леви відчують гармонію, а Козороги — удачу. Решта знаків отримає підтримку, ясність і натхнення. Це день спокійних, але важливих зрушень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

