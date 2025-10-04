ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 4 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — гармонія, Козорогам — удача

4 жовтня принесе спокій, стабільність і приємні зміни. Цей день стане сприятливим для розв'язання практичних питань, спілкування й внутрішнього відновлення.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, що відображає життєві процеси через зрозумілі символи: Ключ, Серце, Сонце, Конюшина. Її розклади допомагають побачити щоденні тенденції, прийняти рішення й помітити можливості. Прогноз на 4 жовтня 2025 року розповість, які енергії будуть головними для вашого знаку зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Ключ
    Ви знайдете вихід зі складної ситуації. Довіряйте власним рішенням.

  • Телець — Букет (Bouquet)
    День радості, вдячності й приємних подій. Ви отримаєте знак уваги.

  • Близнята — Лист
    Новини або важливі розмови принесуть позитивні результати.

  • Рак — Дім
    Сімейні справи, побут або домашні турботи стануть у центрі уваги.

  • Лев — Серце
    День любові, гармонії та теплих емоцій. Приділіть час близьким.

  • Діва — Сонце
    Успіх, ясність і відчуття внутрішньої сили допоможуть у справах.

  • Терези — Лелека
    Можливі невеликі зміни, які принесуть покращення у ваш побут чи настрій.

  • Скорпіон — Перехрестя
    На вас чекає вибір. Зважте рішення, не дійте імпульсивно.

  • Стрілець — Зірки
    Натхнення та віра у себе допоможуть побачити новий напрямок.

  • Козоріг — Конюшина
    Удача на вашому боці. Навіть дрібні події можуть обернутися на користь.

  • Водолій — Собака
    Підтримка близьких чи друзів нагадає вам, що ви не самі.

  • Риби — Книга
    Нові знання або внутрішнє відкриття допоможуть зрозуміти себе краще.

4 жовтня 2025 року Леви відчують гармонію, а Козороги — удачу. Решта знаків отримає підтримку, ясність і натхнення. Це день спокійних, але важливих зрушень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

