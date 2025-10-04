- Дата публікації
Оракул Ленорман на 4 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Левам — гармонія, Козорогам — удача
4 жовтня принесе спокій, стабільність і приємні зміни. Цей день стане сприятливим для розв'язання практичних питань, спілкування й внутрішнього відновлення.
Оракул Ленорман — це колода з 36 карт, що відображає життєві процеси через зрозумілі символи: Ключ, Серце, Сонце, Конюшина. Її розклади допомагають побачити щоденні тенденції, прийняти рішення й помітити можливості. Прогноз на 4 жовтня 2025 року розповість, які енергії будуть головними для вашого знаку зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Ключ
Ви знайдете вихід зі складної ситуації. Довіряйте власним рішенням.
Телець — Букет (Bouquet)
День радості, вдячності й приємних подій. Ви отримаєте знак уваги.
Близнята — Лист
Новини або важливі розмови принесуть позитивні результати.
Рак — Дім
Сімейні справи, побут або домашні турботи стануть у центрі уваги.
Лев — Серце
День любові, гармонії та теплих емоцій. Приділіть час близьким.
Діва — Сонце
Успіх, ясність і відчуття внутрішньої сили допоможуть у справах.
Терези — Лелека
Можливі невеликі зміни, які принесуть покращення у ваш побут чи настрій.
Скорпіон — Перехрестя
На вас чекає вибір. Зважте рішення, не дійте імпульсивно.
Стрілець — Зірки
Натхнення та віра у себе допоможуть побачити новий напрямок.
Козоріг — Конюшина
Удача на вашому боці. Навіть дрібні події можуть обернутися на користь.
Водолій — Собака
Підтримка близьких чи друзів нагадає вам, що ви не самі.
Риби — Книга
Нові знання або внутрішнє відкриття допоможуть зрозуміти себе краще.
4 жовтня 2025 року Леви відчують гармонію, а Козороги — удачу. Решта знаків отримає підтримку, ясність і натхнення. Це день спокійних, але важливих зрушень.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
