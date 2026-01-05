Оракул Ленорман на 5–11 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: робочий ритм і перші рішення року

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає побачити основні тенденції тижня й зрозуміти, як краще розподілити сили. Початок січня сприяє плануванню, відновленню робочих процесів і ухваленню перших важливих рішень без поспіху.

Тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Вершник

Тиждень почнеться з новин або подій, які змусять діяти швидше. Важливо правильно розставити пріоритети.

Телець — Дерево

Період стабільності й поступового відновлення. Варто берегти енергію та не брати на себе зайвого.

Близнята — Птахи

Активне спілкування й численні обговорення. Можливі хвилювання, але вони будуть короткочасними.

Рак — Дім

Фокус на родині, побутових питаннях і внутрішньому комфорті. Гарний час для наведення ладу.

Лев — Сонце

Продуктивний і позитивний тиждень. Ви відчуєте впевненість у своїх діях і підтримку з боку оточення.

Діва — Книга

Інформація або тема, яка ще не до кінця зрозуміла. Варто збирати дані й не поспішати з остаточними рішеннями.

Терези — Перехрестя

Тиждень вибору. Перед вами постане питання напрямку, яке потребуватиме зваженого підходу.

Скорпіон — Коса

Рішуче завершення або різка зміна планів. Можливо, доведеться швидко відмовитися від зайвого.

Стрілець — Корабель

Плани на майбутнє, нові ідеї та стратегічне мислення. Тиждень сприятливий для довгострокових задумів.

Козоріг — Якір

Стабільність і впевнена позиція. Ви поступово входите в робочий ритм і закріплюєте результати.

Водолій — Лелека

Оновлення й зміни. Навіть невеликі корекції принесуть позитивні зрушення.

Риби — Місяць

Підвищена чутливість і потреба в емоційному комфорті. Важливо дотримуватися м’якого режиму.

5–11 січня 2026 року стане періодом адаптації до нового ритму. Леви та Козороги відчують стабільність і впевненість, Терези стоятимуть перед вибором, а Близнята активно взаємодіятимуть з оточенням. Загалом тиждень підходить для планування, відновлення процесів і перших обдуманих кроків року.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.