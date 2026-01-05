- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 5–11 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: робочий ритм і перші рішення року
Період із 5 по 11 січня 2026 року стане першим повноцінним тижнем нового року, коли більшість знаків зодіаку поступово повертатимуться до активного ритму. Карти Ленорман радять не перевантажувати себе на старті та діяти послідовно.
Оракул Ленорман допомагає побачити основні тенденції тижня й зрозуміти, як краще розподілити сили. Початок січня сприяє плануванню, відновленню робочих процесів і ухваленню перших важливих рішень без поспіху.
Тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Вершник
Тиждень почнеться з новин або подій, які змусять діяти швидше. Важливо правильно розставити пріоритети.
Телець — Дерево
Період стабільності й поступового відновлення. Варто берегти енергію та не брати на себе зайвого.
Близнята — Птахи
Активне спілкування й численні обговорення. Можливі хвилювання, але вони будуть короткочасними.
Рак — Дім
Фокус на родині, побутових питаннях і внутрішньому комфорті. Гарний час для наведення ладу.
Лев — Сонце
Продуктивний і позитивний тиждень. Ви відчуєте впевненість у своїх діях і підтримку з боку оточення.
Діва — Книга
Інформація або тема, яка ще не до кінця зрозуміла. Варто збирати дані й не поспішати з остаточними рішеннями.
Терези — Перехрестя
Тиждень вибору. Перед вами постане питання напрямку, яке потребуватиме зваженого підходу.
Скорпіон — Коса
Рішуче завершення або різка зміна планів. Можливо, доведеться швидко відмовитися від зайвого.
Стрілець — Корабель
Плани на майбутнє, нові ідеї та стратегічне мислення. Тиждень сприятливий для довгострокових задумів.
Козоріг — Якір
Стабільність і впевнена позиція. Ви поступово входите в робочий ритм і закріплюєте результати.
Водолій — Лелека
Оновлення й зміни. Навіть невеликі корекції принесуть позитивні зрушення.
Риби — Місяць
Підвищена чутливість і потреба в емоційному комфорті. Важливо дотримуватися м’якого режиму.
5–11 січня 2026 року стане періодом адаптації до нового ритму. Леви та Козороги відчують стабільність і впевненість, Терези стоятимуть перед вибором, а Близнята активно взаємодіятимуть з оточенням. Загалом тиждень підходить для планування, відновлення процесів і перших обдуманих кроків року.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.