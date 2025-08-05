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- Астрологія
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Оракул Ленорман на 5 серпня 2025 року: Водоліям — нові грані, Овнам — рішення
5 серпня карти Ленорман підкажуть, як балансувати між енергією руху і емоційною ясністю. День підходить для внутрішніх відкриттів і зовнішніх рішень.
Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, кожна з яких надає важливу підказку. Прогноз на 5 серпня 2025 року допоможе кожному знаку зодіаку зрозуміти, у якому напрямку варто рухатися: це може бути момент важливого вибору, внутрішнього оновлення чи активної комунікації.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — “Перехрестя”
Сьогодні вам потрібно зробити вибір чи змінити курс. Але це не роздоріжжя, а шанс ухвалити свій шлях усвідомлено.
Телець — “Якір”
Стабільність у справах або почуттях. Можна закріпити досягнуте і побудувати міцний фундамент.
Близнята — “Букет”
Несподівана приємність або подарунок: увага, комплімент чи тепле визнання можуть стати поворотним моментом.
Рак — “Ключ”
Рішення, відкриття або доступ до чогось раніше недоступного. Особистий прорив у справах або планах.
Лев — “Міст”
Сьогодні важливі зв’язки та компроміси. Можна налагодити взаємини або вирішити конфлікт через діалог.
Діва — “Хмари”
Сумніви й невизначеність можуть застопорити роботу. Не розпочинайте важливого, поки ситуація не проясниться.
Терези — “Лілії”
День сприятливий для душевного спокою і внутрішнього балансу. Ідеальний час для рефлексії і гармонійних бесід.
Скорпіон — “Коса”
Різкий поворот або завершення. Старий сценарій потребує оновлення — це момент очищення і звільнення.
Стрілець — “Корабель”
Подорож, зміна напрямку або запуск чогось нового. День хороших стартів і масштабних планів.
Козоріг — “Сонце”
Ясність, світло, успіх. Вдалий день для ініціативи, визнання та особистого росту.
Водолій — “Дзвінок”
Сигнали змін, дзвінки або запрошення. Спілкування дає потужний імпульс до дії та зворотний зв’язок.
Риби — “Лист”
Інформація, документи, кореспонденція. Новина, лист чи повідомлення можуть стати рушієм змін.
5 серпня 2025 року — день чітких рішень, нових початків і внутрішньої ясності. Кожен знак отримує свою карту-партнера: хтось робить крок назустріч змінам, комусь доступна гармонія чи несподівана радість. Важливо зберігати баланс і не втрачати фокус на справжньому.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.