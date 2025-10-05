Оракул Ленорман на 5 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — стабільність, Стрільцям — натхнення

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це колода з 36 символічних карт, що допомагає побачити головні тенденції дня. Кожна карта — це підказка, як краще діяти та на що звернути увагу. Прогноз на 5 жовтня 2025 року відкриває, що чекає кожен знак зодіаку цього осіннього дня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

Ви знайдете розв'язання питання, яке давно турбувало. День рішучих дій.

Телець — Серце

День любові, гармонії та довіри. Можлива приємна розмова з близькими.

Близнята — Лист

Новини або повідомлення вплинуть на ваш настрій чи плани.

Рак — Дім

Стабільність, порядок і затишок стануть основою дня. Добре для сімейних справ.

Лев — Букет

Отримаєте приємну увагу або знак вдячності. День із гарною енергетикою.

Діва — Сонце

Успіх, ясність і віра у себе допоможуть упоратися з будь-яким завданням.

Терези — Лелека

На горизонті — зміни. Вони принесуть оновлення й легкість.

Скорпіон — Перехрестя

Важливий вибір. Не поспішайте, дайте собі час усе обміркувати.

Стрілець — Зірки

Натхнення, мрії та творчий підйом допоможуть реалізувати ідеї.

Козоріг — Конюшина

Удача на вашому боці. Маленький шанс може стати великим проривом.

Водолій — Собака

Підтримка друзів і близьких подарує відчуття захищеності.

Риби — Книга

Ви дізнаєтеся щось нове або отримаєте важливу інформацію.

5 жовтня 2025 року Раки знайдуть стабільність і затишок, а Стрільці — натхнення та нову енергію для розвитку. Для решти знаків день обіцяє гармонію, удачу й ясність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

