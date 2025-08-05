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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
2 хв

Оракул Ленорман на 6 серпня 2025 року: Левам — перемога, Рибам — гармонія в стосунках

6 серпня карти Ленорман вказують на день, коли енергія перемоги, глибинних розмов і неочікуваних змін вплине на кожен знак зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це символічна система з 36 карт, кожна з яких має свою історію та значення. Прогноз на 6 серпня 2025 року допоможе зрозуміти, які енергії впливатимуть на цей день, і підкаже, як діяти, щоб уникнути помилок та використати шанси.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — “Вежа”

Час зміцнити свій статус або відстояти позицію. Сьогодні варто діяти впевнено, але обережно з конфліктами.

Телець — “Лелека”

Зміни на краще, оновлення або переїзд. День несе свіже повітря у ваші справи та стосунки.

Близнята — “Серце”

Емоційна близькість, тепло і підтримка. Сприятливий час для романтики та зміцнення дружніх зв’язків.

Рак — “Ключ”

Відкриття дверей у нові можливості. Ви знайдете рішення там, де його раніше не бачили.

Лев — “Вінець”

Символ визнання і тріумфу. День, коли ваші зусилля будуть оцінені, а результати — видимі.

Діва — “Дерево”

Стабільність, здоров’я, внутрішня гармонія. Добре для довгострокового планування та турботи про себе.

Терези — “Міст”

День примирення, відновлення зв’язків або налагодження співпраці. Будьте відкритими до діалогу.

Скорпіон — “Коса”

Рішуче відсікання непотрібного. Час звільнити місце для нового, навіть якщо це вимагає сміливих кроків.

Стрілець — “Лист”

Важливі новини або документи. Будьте уважні до деталей — вони можуть змінити ваші плани.

Козоріг — “Букет”

Позитивні сюрпризи, похвала чи подарунки. День добрих подій і гарних знаків уваги.

Водолій — “Сад”

Соціальна активність, участь у подіях чи нові знайомства принесуть корисні можливості.

Риби — “Лілії”

Спокій, гармонія і глибокі стосунки. Сприятливий день для родинних моментів і душевних розмов.

6 серпня 2025 року — це день, коли можна здобути перемогу, знайти розв'язання складних питань і відчути гармонію у стосунках. Успіх прийде до тих, хто поєднає впевненість з гнучкістю та відкритістю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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