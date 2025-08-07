Оракул Ленорман на 7 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — прорив, Рибам — ніжність у стосунках

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Оракула Ленорман — це 36 символічних карт, що допомагають відчути поточний ритм життя. У прогнозі на 7 серпня 2025 року — баланс між інтуїцією та активністю, закриттям і новим стартом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

День ясності й енергії. Успіх поруч, якщо не боятись заявити про себе та взяти відповідальність.

Телець — Лист

Новини чи повідомлення змінять ситуацію. Важлива комунікація або новий контракт — слід бути уважним до деталей.

Близнята — Ключ

Відкриття шляхів і рішень. Інтуїція веде до потрібного вибору — довіртесь внутрішньому голосу.

Рак — Міст

Зв’язки і партнерство працюватимуть на вашу користь. День для компромісів і налагодження взаємин.

Лев — Міст

Символ прогресу через співпрацю.)

Діва — Хмари

Можлива невизначеність. Краще утриматися від рішень, поки не з’явиться чіткість.

Терези — Лілії

Спокій, внутрішня гармонія й витримка — день для мудрих рішень і душевного балансу.

Скорпіон — Коса

Стрімка зміна або завершення. Очистіть простір для нового — сьогодні саме той момент.

Стрілець — Букет

Приємні події, увага і подарунки — день для позитиву, добрих жестів і вдячності.

Козоріг — Вежа

Стратегічність і структура. Працюйте над зміцненням свого статусу і дбайте про формальні аспекти.

Водолій — Сад

Соціальна взаємодія та публічність принесуть користь. Відкритий діалог — ключ до нових можливостей.

Риби — Серце

День про емоційну теплоту, підтримку й гармонію у стосунках з близькими.

7 серпня 2025 року — це день, коли можна об’єднати внутрішню мудрість із відкритими діями. Інтуїція веде, але зовнішній контакт відкриє двері. Успіх приходить до тих, хто вміє балансувати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

