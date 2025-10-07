- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 7 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — зміни, Рибам — гармонія
7 жовтня — день руху вперед і внутрішнього оновлення. Для когось він стане поштовхом до змін, для інших — часом спокою та відновлення енергії.
Оракул Ленорман — це 36 карт, кожна з яких символізує події та настрої дня. Його послання прості, але точні: вони допомагають зрозуміти, куди рухатися, щоб день пройшов гармонійно. Прогноз на 7 жовтня 2025 року розповість, які теми будуть головними для вашого знаку зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лелека
День змін і нових початків. Час оновити підхід до справ або стосунків.
Телець — Ключ
Ви знайдете розв'язання проблеми, яка здавалася складною. Вдалий день для практичних кроків.
Близнята — Конюшина
Удача посміхнеться у несподіваний момент. Варто скористатися шансом.
Рак — Собака
Підтримка від друга чи колеги стане вирішальною. День довіри та партнерства.
Лев — Букет
Приємні сюрпризи або добрі слова від оточення піднімуть настрій.
Діва — Сонце
Енергія, ясність і впевненість допоможуть зробити важливий крок уперед.
Терези — Лист
Ви отримаєте новини або повідомлення, які вплинуть на подальші дії.
Скорпіон — Дім
Сімейні питання або справи, пов’язані з домом, стануть у центрі уваги.
Стрілець — Зірки
Натхнення, мрії та великі ідеї допоможуть відчути віру в майбутнє.
Козоріг — Перехрестя
Може постати вибір. Прийміть його спокійно — час сам підкаже, що краще.
Водолій — Книга
Нові знання або інформація допоможуть вам побачити ситуацію з іншого боку.
Риби — Серце
Гармонія, тепло й ніжність — ваш головний супутник цього дня.
7 жовтня 2025 року стане днем змін і внутрішнього оновлення. Овни зроблять важливий крок уперед, а Риби знайдуть гармонію та душевний спокій. Для решти знаків це день ясності, натхнення й підтримки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.