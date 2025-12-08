Оракул Ленорман на 8–14 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: кому пощастить цього тижня

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає розгледіти глибинні тенденції тижня — те, що формує наші дні, впливає на рішення та задає емоційний фон. Прогноз на 8–14 грудня вказує на час поміркованості й зосередженості. Це добра нагода завершити справи, упорядкувати плани та зміцнити свої позиції перед завершенням року.

Тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лелека

Тиждень оновлення. Можливі зміни в роботі, нові ідеї або внутрішня трансформація. Ви готові до наступного кроку й рухаєтеся у потрібному напрямку.

Телець — Дім

Час стабільності та врівноваження. Наступні дні добре підходять для домашніх справ, налагодження побуту та зміцнення важливих стосунків.

Близнюки — Лист

На горизонті новини, пропозиції або важливі документи. Тиждень активної комунікації та можливих змін у планах.

Рак — Конюшина

Удача супроводжуватиме вас у дрібницях. Можливі приємні збіги обставин, вдалі рішення чи несподівані можливості.

Лев — Сонце

Енергія, впевненість і відчутний прогрес. Цей тиждень обіцяє результативність та зміцнення авторитету.

Діва — Букет

Тиждень приємних подій, підтримки та доброзичливих жестів. Ваші старання помітять і оцінять.

Терези — Корабель

Рух уперед, нові плани або мрії про зміни. Гарний час для підготовки до подорожей чи старту нових проєктів.

Скорпіон — Вершник

Динаміка та активність. Новини чи нові контакти можуть стимулювати важливий прорив.

Стрілець — Серце

Гармонійні стосунки, підтримка, емоційне тепле середовище. Тиждень підходить для примирення та налагодження взаємин.

Козоріг — Вежа

Період зосередженості й структурованості. Добре завершувати складні справи, аналізувати ситуацію та готувати фундамент для майбутнього.

Водолій — Ключ

Важливе відкриття або рішення. Ви знайдете те, чого давно шукали — відповідь, можливість чи розуміння напрямку.

Риби — Дерево

Тиждень відновлення й внутрішньої твердості. Добре зосередитись на здоров’ї, режимі та гармонійному ритмі.

Тиждень 8–14 грудня не буде різким чи конфліктним — навпаки, він сприятиме врівноваженості та поступовому росту. Найбільше пощастить Левам, Близнюкам і Овнам — їх чекають позитивні зміни. Риби та Козороги відчують внутрішній баланс, а Терези та Стрільці матимуть гармонійні емоційні дні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

