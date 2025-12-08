Оракул Ленорман на 8 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — удача, Козорогам — внутрішня рівновага

Оракул Ленорман / © ТСН

Карти Оракула Ленорман підкреслюють енергії, які формують настрій та події дня. 8 грудня — це час, коли важливо берегти власні ресурси, звертати увагу на деталі й ухвалювати рішення виважено. Символи розкладу вказують на гармонійні можливості, новини та відновлення внутрішньої сили.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лист

Ви отримаєте новину, пропозицію або важливу інформацію. День активної комунікації.

Телець — Серце

Теплі стосунки та підтримка. Чудовий час для щирих розмов і примирення.

Близнята — Вершник

Рух і швидкі події. Новини чи зустріч дадуть вам мотивацію до дій.

Рак — Сад

Соціальна активність і корисні контакти. Вас можуть запросити на важливу зустріч.

Лев — Дім

Комфорт, упорядкованість і стабільність. Добре зайнятися домашніми справами.

Діва — Сонце

Успіх і впевненість. Усе, за що візьметеся, має шанс принести добрий результат.

Терези — Конюшина

Удача, несподіваний приємний збіг обставин або корисна можливість.

Скорпіон — Ключ

Відкриття або розв'язання важливого питання. День, коли все стає зрозумілішим.

Стрілець — Букет

Подяка, приємні емоції й доброзичливість від оточення. День із м’якою позитивною енергією.

Козоріг — Дерево

Внутрішня рівновага, відновлення сил і стабільність. Добре уповільнитися та подбати про себе.

Водолій — Лелека

Поява нових варіантів або зміни, які здатні покращити ситуацію.

Риби — Корабель

Прагнення нових вражень і рух уперед. Добре планувати майбутні поїздки чи починання.

8 грудня Терези отримають порцію удачі та корисних можливостей, а Козороги — внутрішню рівновагу й спокій. Інші знаки зможуть насолодитися м’якими позитивними тенденціями, гармонійними зустрічами та важливими підказками долі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

