Оракул Ленорман на 8 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — майстерність, Рибам — теплі відчуття

Оракул Ленорман — це колода символічних карт, що допомагає зазирнути у глибинні процеси нашого життя. Вона дає підказки, як діяти у певний день, на що звернути увагу та чого уникати. 8 серпня енергія карт підштовхує нас до руху вперед, укріплення стосунків і вміння знаходити баланс між особистими потребами та взаємодією з іншими.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — “Корабель”

Подорожі, зміни, нові горизонти. День підходить для початку нових справ або планування поїздок.

Телець — “Гора”

Перешкоди, випробування, терпіння. Рухайтеся крок за кроком — головне не зупинятися.

Близнята — “Ключ”

Рішення, відкриття, можливості. Ви знайдете відповіді на важливі питання.

Рак — “Серце”

Любов, гармонія, добрі стосунки. Приділіть час близьким людям.

Лев — “Букет”

Радість, подарунки, компліменти. День наповниться приємними сюрпризами.

Діва — “Сонце”

Успіх, ясність, оптимізм. Сміливо дійте та використовуйте шанс проявити себе.

Терези — “Лист”

Новини, повідомлення, документи. Слідкуйте за важливою інформацією.

Скорпіон — “Ведмідь”

Сила, підтримка, авторитет. Сьогодні варто відстоювати свої інтереси.

Стрілець — “Зірка”

Натхнення, мрії, напрямок. Час діяти відповідно до своїх ідеалів.

Козоріг — “Дім”

Стабільність, сім’я, комфорт. Сконцентруйтеся на домашніх справах.

Водолій — “Дерево”

Здоров’я, розвиток, стабільність. Приділіть увагу своєму внутрішньому ресурсу.

Риби — “Кільце”

Партнерство, угода, взаємність. Чудовий момент для зміцнення зв’язків.

8 серпня 2025 року енергія дня підштовхує до руху вперед, зміцнення стосунків і досягнення внутрішньої гармонії. Це час, коли варто поєднувати активність із терпінням, прислухатися до інтуїції та підтримувати добрі взаємини. Баланс між діями та турботою про оточення допоможе отримати найкращі результати.

