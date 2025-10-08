ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 8 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Козорогам — нові можливості, Близнюкам — приємні сюрпризи

8 жовтня стане днем оновлення, легкості та несподіваних позитивних змін. Для одних знаків це час нових шансів, для інших — момент радості й натхнення.

Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — це система із 36 карт-символів, що допомагають побачити щоденні тенденції через прості, але глибокі образи. Його підказки допомагають приймати рішення, знаходити гармонію та розуміти, у якому напрямку рухатися. Прогноз на 8 жовтня 2025 року відкриває нові можливості для всіх знаків зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Букет
    День радості, вдячності та приємних подій. Ви отримаєте щось, що підніме настрій.

  • Телець — Конюшина
    Удача супроводжуватиме вас. Невелика випадковість може принести великий результат.

  • Близнята — Серце
    Емоційна гармонія, любов або приємна зустріч зроблять день особливим.

  • Рак — Дім
    Сімейні справи, турбота про близьких і відчуття стабільності стануть головними темами.

  • Лев — Сонце
    День успіху й ясності. Ваші старання принесуть визнання та задоволення.

  • Діва — Книга
    Нові знання або розкриття важливої інформації допоможуть вам рухатися вперед.

  • Терези — Лист
    Отримаєте новини, повідомлення або запрошення. День сприятливий для спілкування.

  • Скорпіон — Лелека
    Зміни принесуть полегшення. Можливий новий етап у роботі чи особистому житті.

  • Стрілець — Собака
    Підтримка друзів чи партнерів стане джерелом упевненості.

  • Козоріг — Ключ
    Ви відкриєте нові можливості або знайдете розв'язання важливої проблеми.

  • Водолій — Зірки
    День мрій і натхнення. Ідеї, які з’являться зараз, матимуть перспективу.

  • Риби — Перехрестя
    Постане вибір. Зважуйте рішення спокійно — поспіх тут недоречний.

8 жовтня 2025 року Близнюки відчують радість і теплі емоції, а Козороги відкриють нові можливості. Решта знаків отримає гармонію, підтримку, удачу та натхнення — день обіцяє бути доброзичливим і продуктивним.

