Оракул Ленорман — це система із 36 карт-символів, що допомагають побачити щоденні тенденції через прості, але глибокі образи. Його підказки допомагають приймати рішення, знаходити гармонію та розуміти, у якому напрямку рухатися. Прогноз на 8 жовтня 2025 року відкриває нові можливості для всіх знаків зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Букет

День радості, вдячності та приємних подій. Ви отримаєте щось, що підніме настрій.

Телець — Конюшина

Удача супроводжуватиме вас. Невелика випадковість може принести великий результат.

Близнята — Серце

Емоційна гармонія, любов або приємна зустріч зроблять день особливим.

Рак — Дім

Сімейні справи, турбота про близьких і відчуття стабільності стануть головними темами.

Лев — Сонце

День успіху й ясності. Ваші старання принесуть визнання та задоволення.

Діва — Книга

Нові знання або розкриття важливої інформації допоможуть вам рухатися вперед.

Терези — Лист

Отримаєте новини, повідомлення або запрошення. День сприятливий для спілкування.

Скорпіон — Лелека

Зміни принесуть полегшення. Можливий новий етап у роботі чи особистому житті.

Стрілець — Собака

Підтримка друзів чи партнерів стане джерелом упевненості.

Козоріг — Ключ

Ви відкриєте нові можливості або знайдете розв'язання важливої проблеми.

Водолій — Зірки

День мрій і натхнення. Ідеї, які з’являться зараз, матимуть перспективу.

Риби — Перехрестя

Постане вибір. Зважуйте рішення спокійно — поспіх тут недоречний.

8 жовтня 2025 року Близнюки відчують радість і теплі емоції, а Козороги відкриють нові можливості. Решта знаків отримає гармонію, підтримку, удачу та натхнення — день обіцяє бути доброзичливим і продуктивним.