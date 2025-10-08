- Дата публікації
Оракул Ленорман на 8 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Козорогам — нові можливості, Близнюкам — приємні сюрпризи
8 жовтня стане днем оновлення, легкості та несподіваних позитивних змін. Для одних знаків це час нових шансів, для інших — момент радості й натхнення.
Оракул Ленорман — це система із 36 карт-символів, що допомагають побачити щоденні тенденції через прості, але глибокі образи. Його підказки допомагають приймати рішення, знаходити гармонію та розуміти, у якому напрямку рухатися. Прогноз на 8 жовтня 2025 року відкриває нові можливості для всіх знаків зодіаку.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Букет
День радості, вдячності та приємних подій. Ви отримаєте щось, що підніме настрій.
Телець — Конюшина
Удача супроводжуватиме вас. Невелика випадковість може принести великий результат.
Близнята — Серце
Емоційна гармонія, любов або приємна зустріч зроблять день особливим.
Рак — Дім
Сімейні справи, турбота про близьких і відчуття стабільності стануть головними темами.
Лев — Сонце
День успіху й ясності. Ваші старання принесуть визнання та задоволення.
Діва — Книга
Нові знання або розкриття важливої інформації допоможуть вам рухатися вперед.
Терези — Лист
Отримаєте новини, повідомлення або запрошення. День сприятливий для спілкування.
Скорпіон — Лелека
Зміни принесуть полегшення. Можливий новий етап у роботі чи особистому житті.
Стрілець — Собака
Підтримка друзів чи партнерів стане джерелом упевненості.
Козоріг — Ключ
Ви відкриєте нові можливості або знайдете розв'язання важливої проблеми.
Водолій — Зірки
День мрій і натхнення. Ідеї, які з’являться зараз, матимуть перспективу.
Риби — Перехрестя
Постане вибір. Зважуйте рішення спокійно — поспіх тут недоречний.
8 жовтня 2025 року Близнюки відчують радість і теплі емоції, а Козороги відкриють нові можливості. Решта знаків отримає гармонію, підтримку, удачу та натхнення — день обіцяє бути доброзичливим і продуктивним.