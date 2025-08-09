Оракул Ленорман на 9 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — харизма і лідерство, Рибам — ключ до рішень

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман — це механізм для розуміння енергій дня. Лише 36 карт, але вони можуть відкрити шлях до вирішення, спокою чи нових можливостей. 9 серпня — день, коли карти підкреслюють важливість балансу між внутрішнім і зовнішнім.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — “Сонце”

День успіху, ясності та високої енергії. Ідеальний момент для заяв про себе, публічних виступів і початку нових справ.

Телець — “Лист”

Новини або документи відіграють ключову роль. Будьте уважні до деталей у повідомленнях і пропозиціях.

Близнята — “Ключ”

Відкривається можливість розв'язати давню проблему або знайти правильний напрямок для руху вперед.

Рак — “Букет”

Приємні зустрічі, сюрпризи та теплі слова. День, коли варто проявити вдячність і щедрість.

Лев — “Вежа”

Сфокусуйтеся на стратегічних цілях. Час зміцнити свій статус і працювати над довгостроковими проєктами.

Діва — “Лелека”

Зміни на краще. Можливі переїзди, перестановки або початок нового етапу у стосунках чи роботі.

Терези — “Лілії”

Внутрішня гармонія та спокій стануть основою для правильних рішень. Сприятливий день для сімейних моментів.

Скорпіон — “Коса”

Час діяти рішуче. Можливо, потрібно відсіяти зайве та закрити певні питання.

Стрілець — “Корабель”

Подорожі, нові горизонти та розвиток. Сміливо рухайтеся в напрямку нових можливостей.

Козоріг — “Ведмідь”

Сила, вплив та підтримка з боку авторитетних осіб допоможуть просунути ваші інтереси.

Водолій — “Сад”

Соціальна активність і знайомства принесуть цікаві перспективи. Чудовий день для заходів і зустрічей.

Риби — “Серце”

Любов, тепло і гармонія у стосунках. Приділіть час близьким та створюйте атмосферу взаємності.

9 серпня 2025 року — день активності та емоційної гармонії. Хтось отримає новини, інші — шанс проявити себе або почати новий етап. Головне — діяти впевнено та відкрити серце для позитивних змін.

