Оракул Ленорман на 9 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — харизма і лідерство, Рибам — ключ до рішень

9 серпня — день, коли внутрішня сила, нові відкриття та взаєморозуміння ведуть вперед. Прислухайтеся до сигналів Всесвіту і використайте мить для оновлення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман — це механізм для розуміння енергій дня. Лише 36 карт, але вони можуть відкрити шлях до вирішення, спокою чи нових можливостей. 9 серпня — день, коли карти підкреслюють важливість балансу між внутрішнім і зовнішнім.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — “Сонце”
    День успіху, ясності та високої енергії. Ідеальний момент для заяв про себе, публічних виступів і початку нових справ.

  • Телець — “Лист”
    Новини або документи відіграють ключову роль. Будьте уважні до деталей у повідомленнях і пропозиціях.

  • Близнята — “Ключ”
    Відкривається можливість розв'язати давню проблему або знайти правильний напрямок для руху вперед.

  • Рак — “Букет”
    Приємні зустрічі, сюрпризи та теплі слова. День, коли варто проявити вдячність і щедрість.

  • Лев — “Вежа”
    Сфокусуйтеся на стратегічних цілях. Час зміцнити свій статус і працювати над довгостроковими проєктами.

  • Діва — “Лелека”
    Зміни на краще. Можливі переїзди, перестановки або початок нового етапу у стосунках чи роботі.

  • Терези — “Лілії”
    Внутрішня гармонія та спокій стануть основою для правильних рішень. Сприятливий день для сімейних моментів.

  • Скорпіон — “Коса”
    Час діяти рішуче. Можливо, потрібно відсіяти зайве та закрити певні питання.

  • Стрілець — “Корабель”
    Подорожі, нові горизонти та розвиток. Сміливо рухайтеся в напрямку нових можливостей.

  • Козоріг — “Ведмідь”
    Сила, вплив та підтримка з боку авторитетних осіб допоможуть просунути ваші інтереси.

  • Водолій — “Сад”
    Соціальна активність і знайомства принесуть цікаві перспективи. Чудовий день для заходів і зустрічей.

  • Риби — “Серце”
    Любов, тепло і гармонія у стосунках. Приділіть час близьким та створюйте атмосферу взаємності.

9 серпня 2025 року — день активності та емоційної гармонії. Хтось отримає новини, інші — шанс проявити себе або почати новий етап. Головне — діяти впевнено та відкрити серце для позитивних змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

