- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 2 хв
Оракул Ленорман на 9 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Овнам — харизма і лідерство, Рибам — ключ до рішень
9 серпня — день, коли внутрішня сила, нові відкриття та взаєморозуміння ведуть вперед. Прислухайтеся до сигналів Всесвіту і використайте мить для оновлення.
Колода Ленорман — це механізм для розуміння енергій дня. Лише 36 карт, але вони можуть відкрити шлях до вирішення, спокою чи нових можливостей. 9 серпня — день, коли карти підкреслюють важливість балансу між внутрішнім і зовнішнім.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — “Сонце”
День успіху, ясності та високої енергії. Ідеальний момент для заяв про себе, публічних виступів і початку нових справ.
Телець — “Лист”
Новини або документи відіграють ключову роль. Будьте уважні до деталей у повідомленнях і пропозиціях.
Близнята — “Ключ”
Відкривається можливість розв'язати давню проблему або знайти правильний напрямок для руху вперед.
Рак — “Букет”
Приємні зустрічі, сюрпризи та теплі слова. День, коли варто проявити вдячність і щедрість.
Лев — “Вежа”
Сфокусуйтеся на стратегічних цілях. Час зміцнити свій статус і працювати над довгостроковими проєктами.
Діва — “Лелека”
Зміни на краще. Можливі переїзди, перестановки або початок нового етапу у стосунках чи роботі.
Терези — “Лілії”
Внутрішня гармонія та спокій стануть основою для правильних рішень. Сприятливий день для сімейних моментів.
Скорпіон — “Коса”
Час діяти рішуче. Можливо, потрібно відсіяти зайве та закрити певні питання.
Стрілець — “Корабель”
Подорожі, нові горизонти та розвиток. Сміливо рухайтеся в напрямку нових можливостей.
Козоріг — “Ведмідь”
Сила, вплив та підтримка з боку авторитетних осіб допоможуть просунути ваші інтереси.
Водолій — “Сад”
Соціальна активність і знайомства принесуть цікаві перспективи. Чудовий день для заходів і зустрічей.
Риби — “Серце”
Любов, тепло і гармонія у стосунках. Приділіть час близьким та створюйте атмосферу взаємності.
9 серпня 2025 року — день активності та емоційної гармонії. Хтось отримає новини, інші — шанс проявити себе або почати новий етап. Головне — діяти впевнено та відкрити серце для позитивних змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.