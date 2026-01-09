Оракул Ленорман на 9 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — лад у справах, Левам — підтримка оточення

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман допомагає побачити ключові тенденції дня та підказує, де варто діяти самостійно, а де — прийняти допомогу. 9 січня карти радять зосередитися на конкретних завданнях і не розпорошувати енергію.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Коса

Потрібно швидко завершити одне з питань. День сприятливий для рішучих дій.

Телець — Дерево

Повільний, але надійний прогрес. Варто дбати про самопочуття та ритм.

Близнята — Птахи

Активні розмови й обговорення. Можливе хвилювання через дрібниці.

Рак — Дім

Фокус на родині й побуті. Знайома атмосфера додасть упевненості.

Лев — Собака

Підтримка й вірність. Хтось із близьких стане надійною опорою.

Діва — Мітла

Наведення ладу, дисципліна, робота з дрібними, але важливими деталями.

Терези — Сад

Зустрічі, спілкування та обмін думками. День сприятливий для домовленостей.

Скорпіон — Лисиця

Пильність і уважність. Варто перевіряти інформацію й мотиви інших.

Стрілець — Корабель

Думки про майбутнє та плани на новий етап. Гарний день для стратегічних ідей.

Козоріг — Якір

Стабільність і витримка. Ви тримаєте курс, навіть без швидких результатів.

Водолій — Ключ

Вдале рішення або корисна ідея. З’явиться спосіб просунутися далі.

Риби — Місяць

Чутливість і потреба в спокійному темпі. Варто берегти емоційний ресурс.

9 січня Діви зможуть навести лад у справах і деталях, а Леви відчують підтримку з боку близьких. Загалом день підходить для практичної роботи, домовленостей і зважених кроків без поспіху.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

