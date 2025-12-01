Оракул Ленорман на грудень 2025 року: що чекає кожен знак у першому зимовому місяці

Оракул Ленорман / © ТСН

Грудень 2025 року відкриває зимовий період інтенсивних внутрішніх процесів, завершення старих циклів та підготовки до нового. Це місяць підбиття підсумків, глибокої мудрості та важливих символічних рішень. Оракул Ленорман допомагає побачити головні теми й напрямки, які будуть визначальними у грудні для кожного знаку зодіаку. Для когось це — можливість зміцнити стосунки, для когось — кар’єрний прорив, а для когось — очищення простору та внутрішньої енергії.

Дізнайтеся, яка карта стане вашим орієнтиром на весь місяць.

Оракул Ленорман на грудень 2025 року

Овен — Карта «Вершник»

Грудень буде динамічним, швидким і наповненим новинами. Можливі важливі повідомлення, нові знайомства, пропозиції або проєкти. Усе, що приходить раптово, варто розглядати серйозно — це старт руху вперед.

Телець — Карта «Сонце»

Потужний, яскравий місяць успіху. Сонце приносить перемоги, ясність, удачу та посилення впевненості. Ви можете завершити проєкти, знайти нові можливості й отримати заслужене визнання.

Близнюки — Карта «Книга»

Місяць знань, навчання, секретів і нової інформації. Можливе підписання документів, початок навчання, доступ до прихованих даних. Це також час осмислення й інтелектуальної роботи.

Рак — Карта «Букет»

Грудень дарує приємні події, увагу, подарунки та вдячність. Стосунки стають теплішими, соціальна взаємодія приносить радість. Гармонійний та легкий місяць.

Лев — Карта «Корабель»

Рух, подорожі, нові перспективи. Можливе планування поїздок, зміна життєвого курсу або розвиток нових напрямків у роботі. Грудень відкриває двері до змін.

Діва — Карта «Сова»

Мудрість, аналітика, уважність. Місяць глибинних роздумів і підготовки до важливих рішень. У грудні ви будете бачити суть речей краще, ніж завжди. Добре займатися навичками, що потребують зосередження.

Терези — Карта «Якір»

Стабільність, закріплення позицій, фінансова опора. Це місяць, коли ви можете зміцнити своє становище, укорінити плани та підготувати фундамент до наступного етапу. Успіх — у витримці.

Скорпіон — Карта «Місяць»

Емоційна глибина, інтуїція, творчість. Грудень підсилить ваші внутрішні процеси, принесе натхнення та можливість отримати визнання або завершити креативний проєкт.

Стрілець — Карта «Ключ»

Грудень відкриває двері, які довго були зачинені. Ви знайдете рішення, отримаєте можливість або розв’яжете проблему, що турбувала давно. Місяць прориву та ясності.

Козеріг — Карта «Собаки»

Підтримка, лояльність, партнерство. У грудні багато рішень прийдуть через близьких людей, друзів або надійних партнерів. Варто приділяти час стосункам та взаємодії.

Водолій — Карта «Лелека»

Місяць оновлення, змін і руху вперед. Лелека приносить зміни у домі, роботі чи внутрішньому стані. Насувається трансформація, яка веде до кращого.

Риби — Карта «Серп»

Грудень буде місяцем очищення. Необхідно завершити певні процеси, відмовитися від зайвого та відрізати те, що забирає ресурс. Це карта рішучості та звільнення простору для нового.

Грудень 2025 року за Оракулом Ленорман є місяцем, що поєднує активність, ясність, глибину та нові можливості. Для одних він стане початком руху, для інших — місяцем завершення і очищення, для інших — шансом зміцнити свої позиції. Цей місяць — важлива точка переходу перед новим роком.

