Оракул Ленорман на листопад 2025 року для всіх знаків зодіаку: Ракам — нові горизонти, Стрільцям — стабільність

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман допомагає побачити загальні тенденції місяця. Його символи нагадують, що кожен період має свій ритм — час рухатися вперед і час укорінюватися. Листопад 2025 року об’єднає обидві енергії: зміни, що визрівають, і спокій, який дозволяє знайти внутрішню рівновагу.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

Місяць успіху, рішучих кроків і визнання. Ваша ініціатива буде винагороджена.

Телець — Якір

Період стабільності та впевненості. Варто закріпити здобутки й не поспішати.

Близнята — Ключ

Розв'язання важливого питання або відкриття нового напрямку. Ваша наполегливість принесе результат.

Рак — Корабель

Нові горизонти та рух уперед. Можлива подорож, зміна середовища або нові ідеї.

Лев — Серце

Місяць гармонії, любові й тепла. Стосунки стануть джерелом натхнення.

Діва — Дім

Фокус на стабільність і лад. Добре наводити лад у побуті та внутрішньому світі.

Терези — Букет

Подяка, вдячність і приємні сюрпризи. Місяць принесе радість і легкість.

Скорпіон — Лист

Новини або пропозиція, що змінять перебіг подій. Сприймайте зміни відкрито.

Стрілець — Дерево

Місяць стабільності, укорінення та відновлення енергії. Усе розвивається поступово, але впевнено.

Козоріг — Вежа

Період фокусування на власних цілях. Зібраність і дисципліна допоможуть зберегти баланс.

Водолій — Конюшина

Маленька, але вчасна удача. Листопад подарує вам декілька щасливих збігів.

Риби — Зірки

Місяць інтуїції, мрій і натхнення. Ваші задуми мають великий потенціал.

Листопад 2025 року сприятиме поступовим змінам і внутрішній гармонії. Раки відчують бажання рухатися вперед, відкриваючи нові обрії, а Стрільці — стабільність і відновлення. Інші знаки проживуть місяць у гармонії, вдячності й натхненні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, що здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує — місяць «кусючих» енергій.